مهاجم العين بيرغ على بُعد خطوة من طرابزون التركي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «فوتو ماك» التركية، أن مهاجم فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، بات على بُعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف فريق طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق العين الشهر الماضي عقب موسمين ناجحين قضاهما اللاعب في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة في عددها أمس، إلى أن جميع التفاصيل تم الاتفاق عليها، لكن نادي طرابزون يرغب في أن يقدم السويدي بيرغ تنازلات من الناحية المالية بعد أن طلب الحصول على 1.7 مليون يورو سنوياً، وهو ما يراه المسؤولون في النادي التركي مبلغاً كبيراً، خصوصاً أن بيرغ يبلغ من العمر حالياً 32 عاماً.

يذكر أن ماركوس بيرغ انضم إلى العين في 2017، إذ تألق اللاعب السويدي في موسمه الأول مع «الزعيم»، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 25 هدفاً، وحصل مع العين على ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، وتأهل مع الفريق إلى نهائي مونديال الأندية، بينما تراجع معدل أهدافه في الموسم الجاري، بإحرازه 10 أهداف فقط.

كما أسهم بيرغ في تحقيق إنجازات مهمة مع الفرق الأوروبية التي انضم إليها في مسيرته الكروية، كلقب بطولة الدوري السويدي الممتاز مع فريق نادي جوتبيرج في عام 2007م، إلى جانب كأس اليونان مع باناثينايكوس عام 2014.