خورفكان يكتسح جوائز الهواة.. وعبدالوهاب أفضل مدرب للمرة الثالثة

المصدر: محمد فاضل - دبي

أبدى مدرب خورفكان، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، سعادته بالتتويج بلقب أفضل مدرب في موسم الدرجة الأولى لثالث مرة خلال مسيرته، وقال لـ«الإمارات اليوم»: أشعر بسعادة كبيرة لهذا التقدير، وأعتبره تتويجاً للجهود التدريبية طوال مسيرتي كمدرب، وللعمل الجماعي من كل أسرة الفريق. وسبق لعبدالوهاب أن فاز باللقب نفسه مع عجمان في 2014، وبني ياس في 1993.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن خورفكان فاز بخمس من جوائز الموسم الماضي للهواة، والتي سيمنحها اتحاد الكرة خلال حفل متوقع في أغسطس المقبل، حيث لم يعلن موعد رسمي له بعد.

وفاز خورفكان من خلال البرازيلي رودريغو كأفضل أجنبي، وعادل صقر أفضل مواطن، وعبدالوهاب أفضل مدرب، وعلي خليل أفضل إداري، ومنصور غلوم أفضل حارس.

عبدالوهاب سبق له

التتويج باللقب مع

عجمان في 2014

وبني ياس في

1993.