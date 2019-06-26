البدواوي: ننتظر ردّ شباب الأهلي والشارقة بخصوص إعارة لاعبين

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي حتا، علي عبيد البدواوي، أن أسرة فريق الكرة تعمل بهدوء للاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، والظهور بشكل مميز، بعد أن استعاد الفريق مكانته في دوري الأضواء، ولا أحد في الفريق يشغل باله بقضية نادي العروبة مع مصفوت، التي تنظر فيها لجنة التمييز باتحاد الكرة.

يذكر أن لجنة التمييز ستنطق، يوم 30 الجاري، في الشكوى التي يطالب من خلالها نادي العروبة اعتباره فائزاً بنتيجة مباراته مع مصفوت، التي جمعتهما في الدور الأول من دوري الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل 2-2، إذ احتج نادي العروبة على مشاركة لاعب أجنبي في صفوف مصفوت غير مطابق للوائح، وفي حال اعتبار العروبة فائزاً سيحصل على المركز الثاني المؤهل إلى دوري الخليج العربي بدلاً من حتا.

وأكد البدواوي أن «اللجنة الفنية ماضية في عملها بحسب الخطة التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة، وأن العمل في حتا يسير بروح الفريق الواحد ولا تشغلنا أي أمور سوى الاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليج العربي».

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «تقدمنا بطلبين لكل من ناديي شباب الأهلي والشارقة لإعارة بعض لاعبي الفريق الأول، وننتظر ردود الناديين، ونأمل التوصل إلى اتفاق مبكر بهذا الخصوص، وعلاقتنا طيبة مع جميع الأندية، كما تواصلنا مع لاعب متمكن يلعب في الدوري السعودي، ولم نتوصل لنتيجة حتى الوقت الحاضر».

وأوضح: «التعاقدات المتعلقة بالفريق الأول من اختصاص اللجنة الفنية، ودور المدرب فيها رئيس، وقد تم التعاقد مع مدافع برازيلي نتطلع إلى أن يشكل إضافة فنية مميزة مع الفريق، ومازال البحث والمفاوضات جاريين لاستكمال التعاقدات، وسيصل المدرب اليوناني، كريستوس كونتيس، خلال اليومين المقبلين للانتهاء من الترتيبات التنظيمية تمهيداً لانطلاق التدريبات الأولية، قبل السفر إلى صربيا لخوض غمار المعسكر التدريبي الخارجي، إذ يخوض الفريق ست مباريات ودية خلال فترة الاستعدادات بشكل كامل».

وبخصوص عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الوطني، وليد عبيد، ليتولى منصب المدرب المساعد، مع المدير الفني اليوناني، كريستوس كونتيس، اكد البدواوي أن «علاقة نادي حتا بوليد عبيد مميزة ومعروفة وأبوابنا مفتوحة لاستقباله، وهو من أبناء النادي وأسهم في قيادة الفريق للعب بدوري الخليج العربي لموسمين في أفضل إنجاز لمدرب مواطن، ويتمتع بإمكانات فنية متميزة».