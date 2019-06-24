الدرمكي: «العين على كل البطولات» شعار الزعيم في الموسم الجديد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي، في أول تصريح رسمي له، بعد توليه المسؤولية الجديدة خلفاً للرئيس السابق، غانم الهاجري، أن الموسم الجديد 2019-2020 سيكون تحت شعار «العين على كل البطولات» من أجل إعادة الفريق مجدداً لمنصات التتويج، بعد خروجه الموسم الماضي خالي الوفاض.

وقال الدرمكي في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين: «ثقتنا كبيرة بقدرات اللاعبين المحترفين الجدد والمواطنين، وتحت إشراف المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، في تحقيق الأهداف المرسومة، من خلال روح الفريق الواحد المؤلف من الجهازين الفني والإداري، واللاعبين والجماهير، لدعم طموح النادي وتحقيق أهدافه الكبيرة واللامحدودة خلال الاستحقاقات المحلية والقارية، المقررة على الفريق في الموسم الكروي الجديد 2019-2020 تحت شعار «العين على كل البطولات».

وأكد مطر الدرمكي أن نادي العين ماضٍ في طريق الانتصارات وبلوغ الطموحات، واعتلاء منصات التتويج، وحصد المزيد من الإنجازات على كل الصعد، معتمداً في بلوغ هذا المسعى وتحويل طموحاته اللامحدودة وأحلامه الكبيرة إلى واقع معاش، على الرعاية السامية والمتابعة الدائمة والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الثقة الكبيرة بنجوم الفريق، والمساندة اللافتة والقوية من جمهور العين الوفي».

وأشار إلى أن التحديات التي تنتظرهم في المرحلة المقبلة كبيرة، وقال: «رؤية النادي تفرض على فريق الكرة الأول الظهور المشرف باسم الدولة في المسابقات الرسمية الخارجية، منافساً حقيقياً على الألقاب وليس مجرد فريق يشارك في البطولات، بالإضافة إلى المنافسة القوية في البطولات الداخلية، وأيضاً الاستمرارية في تكملة عمل من سبقنا، وتطوير مؤشر الأداء في مدرسة كرة القدم والأكاديمية، من أجل تأسيس وتكوين لاعبين محترفين يتمتعون بدرجة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية، لتعزيز صفوف الفريق الأول ومنتخباتنا الوطنية بمختلف مراحلها السنية، فضلاً عن ترسيخ مفهوم الاستثمار الرياضي».

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، بجهود أعضاء مجالس إدارات النادي وكل الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، لسعيهم الدؤوب لأن يكون نادي العين مؤسسة رياضية شاملة بفكر احترافي لمنظومة العمل، تبقيه ركيزة أساسية من ركائز الرياضة الإماراتية، مشدداً على أن نادي العين يتكئ على موروث رياضي ضاربة جذوره في أرض الإنجازات، إذ استطاع العين تحقيق بطولات عززت من حضوره متفرداً ومميزاً على كل المحافل التنافسية.

خميس عبيد يتعهد بتعزيز الإنجازات في جميع الألعاب

تعهد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس عبيد الكعبي، بمضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق طموحات النادي الكبيرة من خلال العمل بروح العائلة المتماسكة، مشيداً بالدور المهم لجمهور نادي العين، صاحب البصمة الواضحة في إنجازات الألعاب الفردية والجماعية خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن ذلك غير مستغرب منها.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «الإنجازات التي حصدتها فرق الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء، خلال الفترة الماضية، ما كانت لتتحقق لولا التوفيق والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والمؤكد أن تجديد الثقة الغالية يعزز من مسؤوليتنا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالعمل على مواكبة علامات التطور وتعزيز رصيد إنجازات النادي».