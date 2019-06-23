وكيل عموري يكشف خطوة اللاعب القادمة

المصدر: معاذ كمبال- العين

كشف وكيل أعمال لاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" عن الخطوة القادمة التي سيتخذها اللاعب وهي الانضمام لتحضيرات الهلال في ظل سريان عقده مع النادي حتى منتصف شهر أغسطس القادم، لافتاً في الوقت نفسه أن "عموري" لم يتلقى أي عروض لتجديد تعاقده مع الهلال او من نادي العين لعودته.

وقال نادر المرزوقي في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة الرياضية السعودية اليوم إن لدى اللاعب رغبة كبيرة في الاستمرار مع الهلال موسماً آخر، خاصة أن إصابة الرباط الصليبي في بداية الموسم حرمته من إكمال الموسم مع فريقه.

وأكد المرزوقي أن عموري سينضم إلى قائمة الهلال مع انطلاقة مرحلة الإعداد في الـ 28 من يونيو الجاري، في ظل سريان عقده حتى منتصف أغسطس المقبل، موضحاً أنهم لم يتلقوا أي عرض من نادي العين لطلب عودة اللاعب.