دعم مالي إضافي من هيئة الرياضة للمنتخبات الوطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال اجتماعه أمس، برئاسة محمد خلفان الرميثي، وحضور كل الأعضاء، توفير دعم مالي إضافي للمشاركة في إعداد المنتخبات الوطنية، وفق البرامج الصادرة عن الاتحادات الرياضية في الدولة.

واعتمدت الهيئة اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية، بالإضافة إلى موافقتها المبدئية على صياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية تمهيداً لتعميمها على كل الجهات الرياضية في الدولة.

ووافقت الهيئة على فصل اتحاد القوس والسهم عن اتحاد الرماية وتشكيل مجلس إدارة لاتحاد القوس والسهم ومجلس إدارة آخر خاص باتحاد الرماية، وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في شأن الاتحادين.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على آخر المستجدات المتعلقة بشأن صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، وموعد انطلاق الفحوص الطبية والاختبارات المخبرية والميدانية للموهوبين الرياضيين الذين تم استهدافهم من طرف البرنامج، والمقرر إقامتها صباح السبت المقبل.

كما اعتمد المجلس النتائج النهائية للمنصة الرياضية الرقمية «مرصد» والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المرحلة المقبلة.

قرارات اجتماع الهيئة

■توفير دعم مالي إضافي للمشاركة في إعداد المنتخبات الوطنية.

■اعتماد اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية.

■الموافقة المبدئية على صياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية.

■فصل اتحاد القوس والسهم عن اتحاد الرماية.

■اعتماد النتائج النهائية للمنصة الرياضية الرقمية «مرصد».