بعثة «المواي تاي» تصل تونس استعداداً لبطولة النخبة الدولية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وصلت أمس، بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي إلى تونس للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة النخبة الدولية للمواي تاي 2019. وتنطلق فعاليات البطولة في العاصمة التونسية غداً بمشاركة 15 دولة يمثلها 26 لاعباً من نخبة لاعبي المواي تاي في الوطن العربي.

وتُقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتعاون مع الاتحاد العربي والجامعة التونسية للكيك بوكسينغ. وترأس بعثة منتخب الإمارات فهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة الرياضية، وضمت الجهاز الفني بقيادة عمر النعيمي وسانيت سامات واللاعب أمين المعتصم في وزن 71 كجم، وطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيشارك في إدارة نزالات البطولة برئاسة الحكم الدولي عمر المرزوقي والحكام مشاري المنصوري ومحمد المحضار وأحمد الخشوعي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة طارق المهيري، في تصريحات صحافية إن: «هذه النسخة شهدت تسجيل نخبة لاعبي المواي تاي في الوطن العربي، ما سيجعل النزالات قوية وهي فرصة كبيرة أمام اللاعبين لتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة. كما أنها تأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته بطولة النخبة الدولية في نسختها الأولى في الأردن بمشاركة 14 دولة عربية».

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دولة يمثلها 26 لاعباً يتنافسون على ألقاب البطولة الدولية في تونس.