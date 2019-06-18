منتخب الأفيال يختتم معسكره في أبوظبي الخميس

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

قرر المدير الفني لمنتخب ساحل العاج، إبراهيم ديارا، إنهاء معسكر فريقه بأبوظبي، الخميس المقبل، والسفر إلى القاهرة في اليوم نفسه استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وإلى 19 يوليو المقبل.

ويخوض المنتخب العاجي مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب زامبيا غداً في آخر مباريات الفريقين الودية قبل السفر إلى القاهرة.

وأدى منتخب الأفيال، الذي توج بكأس إفريقيا مرتين، مباراة ودية يوم الجمعة الماضي أمام المنتخب الأوغندي، وخسرها الفريق بهدف للا شيء، ويلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة مع منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا.

ويلعب منتخب ساحل العاج أول لقاءاته بالبطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا في الـ23 من الشهر الجاري.

من جهة ثانية، وصلت إلى القاهرة، أمس، بعثة منتخب جنوب إفريقيا استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية، وأنهى الفريق معسكره في دبي بمباراة ودية السبت الماضي، أمام المنتخب الغاني، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتلعب جنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من منتخبات ساحل العاج والمغرب وناميبيا، ويستهل المنتخب الجنوب إفريقي أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب ساحل العاج في الـ23 من الشهر الجاري. وحقق منتخب السنغال الفوز على نيجيريا ودياً، أول من أمس، بهدف واحد دون في المباراة التي جرت على ملعب الإسماعيلية، وأحرز إدريسا جاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

وأوقعت القرعة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الثانية، التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية، وتضم كلاً من مدغشقر وبوروندي وغينيا، بينما يوجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثالثة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا.

وخسر المنتخب المغربي ودياً على ملعبه أماما زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، وأحرز لزامبيا موابي موسندا وكينجر كانجو وإينوك، فيما أحرز للمغرب حكيم زياش (هدفين).