عبدالسلام مشرفاً على الوحدة.. وفهد مديراً

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، أن إدارة الشركة أسندت إلى نجم الفريق الدولي السابق عبدالسلام جمعة، مهمة الإشراف العام على الفريق الأول بالنادي، وكذلك فريق الرديف اعتباراً من الموسم المقبل، وتم تعيين فهد مسعود مديراً للفريق الأول.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز الإداري الجديد للفريق الأول سيعقد جلسة تعارف مع الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة المقبلة التي تسبق تجمع الفريق استعداداً للموسم الجديد بحضور المدير الفني الهولندي موريس شتاين.

وأضاف الرميثي «استقرت شركة كرة القدم على قيد الرباعي الأجنبي الأرجنتيني سباستيان تيغالي، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والكوري الجنوبي شانغ ريم، في قائمة الفريق الآسيوية، بعد أن تم صرف النظر عن التعاقد مع الإسباني لوكاس لوبيز، مهاجم فريق ليجا وارسو البولندي، وسيكون الرباعي جاهزاً للمشاركة في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي يوم الخامس من أغسطس ذهاباً في العاصمة الرياض، ويوم 12 منه إياباً في العاصمة أبوظبي.

وأشار الرميثي إلى أن شركة كرة القدم تلقت طلبين لشراء عقد مهاجم الفريق المغربي مراد باتنا، الذي تم الاستغناء عنه، الأول من نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، والثاني من ناد سعودي سيتم الكشف عنه خلال الفترة المقبلة، بعد التفاوض على قيمة شراء عقد اللاعب، وهناك احتمال قائم بأن تتم إعارة اللاعب، وسيتم بحث الأمر في ضوء مصلحة النادي.

من جهته، قال المشرف العام على فريق الوحدة عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم» إن الفحوص الطبية للاعبي الفريق الأول ستبدأ السبت 22 يونيو الجاري، وهناك محاولات لاستدعاء اللاعبين الموجودين حالياً في الدولة من أجل إجراء الفحوص الطبية لهم في وقت مبكر، من أجل الانتهاء منها للتفرغ للاستعداد للمعسكر الخارجي.

وقال جمعة «تحدد يوم 25 يونيو موعداً للسفر إلى المعسكر الخارجي بهولندا، الذي سيقام حتى يوم 20 يوليو، استعداداً للموسم الجديد، وسيؤدي الوحدة خلال فترة المعسكر ست مباريات ودية، من المحتمل أن تتغير مواعيدها المبدئية وأطرافها وفقاً لرؤية المدير الفني موريس شتاين، وفي ضوء الظروف المحيطة بالمعسكر، وجاهزية الفريق التي سيلتقي معها الوحدة».

وأضاف «بعد عودة الفريق من معسكر هولندا، سيواصل تدريباته بأبوظبي، وهناك توجه لإقامة مباراة ودية أخيرة مع فريق محلي قبل السفر إلى الرياض للقاء النصر السعودي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا يوم الخامس من أغسطس، وسنبحث مع المدير الفني شتاين إذا كانت هذه المباراة كافية قبل السفر إلى الرياض، أو من الممكن أن يؤدي الفريق مباراة ودية أخرى».

وأشار جمعة إلى المدير الفني موريس شتاين سيصل إلى الدولة بين يومي 18 و20 يونيو الجاري للاجتماع مع اللاعبين والجهاز الإداري، لبحث خطة الإعداد للموسم الجديد، والتعرف إلى قائمة الفريق الحالية بعد التعاقد مع مهاجم الظفرة ميليسي.

وأشار عبدالسلام جمعة إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الوحدة موريس شتاين، استقر على أسماء الجهاز المعاون له في مهمته، وتم اختيار الهولندي فيدريك مساعداً أول للمدرب، والفرنسي فلورنت مساعداً ثانياً للمدرب، والهولندي جاك بوس مدرباً للياقة البدنية، والهولندي دينيس مدرباً لحراس المرمى.

وقدم جمعة الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي على الثقة الكبيرة باختياره مشرفاً عاماً على الفريق الأول، وكذلك فريق الرديف بالنادي، كما وجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي وإلى مجلس إدارة شركة القدم برئاسة أحمد الرميثي، وقال «سنحاول في الفترة المقبلة خلق منظومة عمل قوية من أجل تحقيق طموحات جماهير الوحدة، وسنعمل بكل إخلاص واجتهاد من أجل نادي الوحدة العريق، الذي يستحق مكانة كبيرة على خريطة الكرة الإماراتية، ووعدنا لجماهير العنابي هو أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد من أجل إسعادها، ونطلب التوفيق ومساندة ومؤازرة الجماهير كعادتها دائماً للفريق».

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