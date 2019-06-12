اتحاد التنس يناقش إنجازات موسم 2018 - 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعقد مجلس إدارة اتحاد التنس، مساء اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2018 - 2019، والوقوف على ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم، في الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، وتعزيزها خلال الموسم الرياضي القادم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، أحمد عبدالملك أهلي، أن «الاجتماع سيقف عند كل الأنشطة التي شهدها الموسم الماضي، والمكاسب التي تحققت خلاله، من أجل دعم مواصلة نجاحاتها مستقبلاً»، وأكد الأمين العام للاتحاد، ناصر المرزوقي، أن «الموسم المنصرم شهد نقلة نوعية في الكثير من الجوانب، خصوصاً في الوقوف عند الشروع بإعادة نشر اللعبة بين الأندية، والدور الإيجابي الذي قامت به أكاديميات التنس، ما يتطلب العمل على تعزيز ذلك بين بقية الأندية والمراكز»، مشيراً إلى أن أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها هي دعم استعدادات منتخب الرجال، قبل مشاركته في منافسات بطولة كأس ديفيز، المقررة إقامتها في الأردن سبتمبر المقبل، ومناقشة أجندة الموسم الرياضي المقبل.