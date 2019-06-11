شانغ ريم الأقرب إلى عدم القيد في قائمة الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

بات الوحدة مضطراً إلى عدم قيد لاعب واحد من اللاعبين الأجانب الخمسة: الأرجنتيني سباستيان تيغالي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والإسباني كارلوس لوبيز والكوري الجنوبي شانغ ريم في الموسم المقبل.

وتعاقدت شركة كرة القدم بالنادي مع الأوروغويناي نيوكولاس ميليسي لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة قادماً من فريق الظفرة، والإسباني كارلوس لوبيز مهاجم فريق ليجا وارسو البولندي، بجانب الثلاثي القديم في صفوف الفريق تيغالي ولوينارو وشانغ ريم.

وأكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة شركة الكرة تعاقدت مع الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعب وسط فريق الظفرة (26 عاماً) بعد موافقة الأخير على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، الذي يتبقى له موسمان في عقده مع فارس الظفرة، مشيراً إلى أن اللاعب وقّع عقد انضمامه للوحدة مساء أول من أمس، وسينضم للفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق يوم 25 يونيو الجاري.

كما أكد الرميثي أيضاً أن شركة كرة القدم بالنادي أتمت التعاقد مع الإسباني كارلوس لوبيز، مهاجم فريق ليجا وارسو البولندي (27 عاماً).

وعلمت «الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم منحت المدير الفني الجديد للفريق الهولندي موريس شتاين، صلاحية اختيار اللاعبين الأربعة لقيدهم في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد مشاركة اللاعبين في فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تنطلق يوم 25 يونيو الجاري بالمعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا، وعدم قيد لاعب واحد من اللاعبين الخمسة.

كما علمت «الإمارات اليوم» أن الأقرب لعدم قيده في قائمة الفريق هو الكوري الجنوبي شانغ ريم، الذي سيتم وضعه على لائحة البيع أو الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد استقرار المدير الفني على قيد اللاعبين الأربعة تيغالي وميليسي ولوبيز وليوناردو، في ظل حاجة فريق الوحدة لتدعيم المراكز التي يلعبون فيها.

وفي هذه الحالة فإن لاعب من اللاعبين الأربعة لن يشارك مع الفريق في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال آسيا يومي 5 و12 أغسطس المقبل أمام النصر السعودي، وفقاً للائحة البطولة التي تنص على قيد ثلاثة لاعبين أجانب فقط من خارج القارة الآسيوية بجانب لاعب آسيوي رابع.