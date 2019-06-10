فريق نادي مليحة التطوعي يختتم مبادرته المجتمعية «شكراً لكم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتم فريق نادي مليحة الرياضي التطوعي مبادرته المجتمعية، التي خصصها لتكريم الكوادر البشرية التي أدت أعمالها خلال أيام عيد الفطر السعيد وأسهمت بجهودها في خدمة المجتمع من خلال مناوباتها في تلك الفترة.

وقام الفريق وهو منبثق عن اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية في تنفيذ المبادرة التي حملت اسم «شكراً لكم»، ومثلت تحيّة لكل المناوبين وشكراً لهم على عملكم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، متضمنة المبادرة تحيّة لكل من يعمل ويسهر على راحتنا وأمن وأمان الناس والوطن.

وفي هذا الإطار قام الفريق التطوعي بعدد من الزيارات للمؤسسات العاملة، وشملت شرطة الذيد الشامل ومستشفى الذيد الإدارة العامة للدفاع المدني بالذيد، حيث تم الالتقاء بالكوادر البشرية العاملة وتكريمها خلال فترة عملها في أيام العيد والثناء على جهودهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي مصبح بالعجيد الكتبي، عن سعادته بهذه المبادرة التي مثلت قيمة مجتمعية تطوعية كبيرة، وقام بها فريق نادي مليحة التطوعي من منطلق تعزيز الجهود وتقديم الشكر لكل العاملين في الدوائر الحكومية خلال العيد.

ولفت الكتبي إلى أن أكثر موظفي الحكومة كانوا في إجازة مع أسرهم خلال أيام العيد، إلا أن هناك عدداً من الموظفين في الدوائر التي يتطلب عملها التواجد خلال أيام العيد، لذلك بادر الفريق بزيارتهم خلال أيام العيد وشكرهم وتقديم الهدايا لهم.