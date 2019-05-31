الفجيرة تشهد نهائي بطولة التسامح لكرة السلة اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة الفجيرة للجاليات لكرة السلة والتي تقام على كأس "عام التسامح" برعاية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية وتقام منافساتها في القاعة الرياضية لمدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي .

وستقام المباراة النهائية لقصار القامة عند الساعة الثامنة مساءا، ويلعب فيها فريقا ترانس افريك و ميناء الفجيرة، بينما عند الساعة العاشرة مساءا ستنطلق قمة البطولة باقامة مباراة طوال القامة وتجمع كل من فريق العرب "تايتانز" و"الابياد".

بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي بن خاتم الشامسي، عن سعادته للنجاح التنافسي الذي حققته البطولة بمشاركة مميزة لفرق الجاليات المقيمة في الامارات عموما و في الفجيرة بشكل خاص، وللروح الرياضية العالية التي تميزت بها المنافسات مقدما الشكر والتقدير للرعاة للدعم الحقيقي الذي انجح البطولة ومشيدا بالحضور الجماهيري الذي ميز البطولة وخصوصا من الجالية الفلبينية.