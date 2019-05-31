تتويج الفائزين في البطولة الرمضانية لناشئة دبا الحصن

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت مباريات البطولة الرمضانية لناشئة دبا الحصن، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات 2019، التي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الـ15 على التوالي.

وحصد فريقا «العاصفة» لفئة الناشئة و«الإعصار» لفئة الشباب كأس المركز الأول، بينما جاء فريقا «الأساطير» لفئة الناشئة و«القوة» لفئة الشباب في المركز الثاني. وعاد المركز الثالث لفريقي «السيتي» لفئة الناشئة و«الزعيم» ضمن فئة الشباب.

وكرّم عبدالله السبيعان عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، وحسين مراد البلوشي مدير مركز ناشئة دبا الحصن، وخالد الريسي مدير مركز ناشئة كلباء، وعبدالرحمن درويش مدير مركز ناشئة مليحة الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لفئتي الناشئة والشباب.

- حصد فريقا

«العاصفة» في

الناشئة و«الإعصار»

لفئة الشباب كأس

المركز الأول.