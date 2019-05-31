فيليبس رئيساً للجولة الأوروبية للغولف بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف عن تعيين توم فيليبس، الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة فالدو والرئيس التنفيذي لرابطة هونغ كونغ للغولف، رئيساً جديداً للجولة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط.

سيكون فيليبس مسؤولاً عن تطوير برنامج بطولات البطولة الأوروبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك ختام موسم «السباق إلى دبي» بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وسينضم توم فيليبس إلى الجولة الأوروبية في الأول من يوليو المقبل، وسيقود مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، الكائن في عقارات جميرا للغولف وهو موقع البطولة الختامية. يتمتع فيليبس بخبرة 25 عاماً في صناعات الغولف والترفيه، بما في ذلك 14 عاماً في آسيا، وتعامل مع بعض العلامات التجارية والمؤسسات الرياضية الرائدة.

وتعتبر الجولة الأوروبية من أبرز بطولات الغولف في العالم، وتحظى بمشاركة كبيرة من نخبة اللاعبين على المستوى الدولي.