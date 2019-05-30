مجلس دبي الرياضي يعلن عن النسخة الجديدة لبرنامج «انطلق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن النسخة الجديدة من برنامج «انطلق» الخاصة بعام 2019، والتي تتضمن تدريب وتأهيل طلبة المدارس والجامعات من أبناء الدولة، وإكسابهم الخبرة والمهارات واطلاعهم على آفاق العمل في المجلس والقطاع الرياضي ليكونوا مؤهلين لبيئة العمل.

وقال أمين عام المجلس، سعيد حارب، في تصريحات صحافية: «يولي مجلس دبي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية على جميع المستويات للعمل، فنحن ندرك أن جهودنا لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي لن تتحقق ما لم يكن لدينا كوادر وطنية تؤمن بأهمية العمل في المجال الرياضي وتعشق المساهمة فيه».

ويستهدف البرنامج طلبة المدارس من الجنسين (المرحلة الثانوية)، والجامعات (من سن 18 وحتى 23)، على أن لا يقل عمر المتدرب الصيفي عن 16 عاماً، ويمكن للراغبين في المشاركة في البرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، وسيكون آخر موعد للتسجيل 20 يونيو المقبل.