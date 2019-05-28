«صنع في الإمارات» تزين زوارق الفرق الأميركية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم مجدداً في بطولة العالم للزوارق السريعة التي تقام على مدار هذا العام في الولايات المتحدة الأميركية وتستمر في جولتها الثانية التي تقام في إحدى البحيرات الأميركية يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ولن يقتصر ظهور المؤسسة في مشاركة زورق «فيكتوري 3» بقيادة سفراء رياضة الإمارات ونجوم مؤسسة «الفيكتوري تيم» الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي فقط، بل سيشهد الحدث وللمرة الأولى حضوراً لافتاً لعلامة «الفيكتوري تيم» التجارية في الفئات الأخرى في البطولة العالمية من خلال منافسات «سوبر كات»، حيث أنهى فريق جاك هامار الأميركي (الرصاصة الفضية) ترتيباته للمشاركة عبر زورق صنع داخل مؤسسة الفيكتوري تيم بمواصفات عالمية في منافسات سوبر كات. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم حريز المر محمد بن حريز، إن «من دواعي سرورنا أن نقدم إلى الساحة الرياضية البحرية في الولايات المتحدة الأميركية واحداً من أفضل المنتجات التي تقدمها مؤسسة الفيكتوري تيم في تاريخها، زورق جديد بموصفات عالمية، ليكون أول زورق ماركة فيكتوري تيم يظهر وينافس في سباقات سوبر كات الأميركية، ليقدم رسالة إلى العالم ويبرهن على قدرات أبناء الإمارات في بلوغ العالمية من خلال الابتكار وتوفير أفضل المنتجات بعدما أثبتت زوارقنا تميزها على الساحة العالمية أخيراً». وأكد أن المشاركة والانتقال إلى ساحة المنافسات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بدأت تحقق الأهداف من بينها تقديم منتج إماراتي وطني بمواصفات عالمية، مشيراً إلى أن كل الفرق أعجبت بما تقدمه المؤسسة من زوارق قادرة على تحمل طبيعة المياه والمنافسة بقوة بأفضل أداء وبفاعلية عالية لمتطلبات الأمن والسلامة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى مطابقة الجودة وشروط البيئة.