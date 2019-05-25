المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أروابارينا

كشفت تقارير صحافية سعودية أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى التعاقد مع المدرب الحالي لفريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، خصوصاً أن الأخير سبق له تأكيد تلقيه عروضاً من خارج الدولة، رغم ارتباطه بعقده الحالي الممتد حتى الموسم المقبل.

رحيل

أبلغ مهاجم نادٍ كبير إدارة ناديه أنه سيرحل عن الفريق في الموسم المقبل، إذا استمر المدير الفني الحالي في منصبه، في ظل عدم منح الأخير الفرصة له في اللعب بشكل مستمر، ووضعه شبه الدائم على دكة البدلاء.

مهلة

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادياً بدوري الخليج العربي، أعطى أحد لاعبيه الأجانب مهلة أخيرة، لتحديد موقفه بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه، مشيراً إلى أن النادي لديه أكثر من خيار في حال وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود.