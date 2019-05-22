أحمد ربيع في أول تصريح بعد الحادث: أنا بخير وأشكر محمد بن راشد

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف لاعب نادي الجزيرة، أحمد ربيع، أنه دخل المرحلة النهائية لفترة العلاج التي يخضع لها في أحد المستشفيات بألمانيا، عقب الإصابة التي تعرض لها، في مارس الماضي، إثر اصطدامه بعمود إنارة خلال مباراة ودية للجزيرة أمام فريق الإمارات، على الملعب الفرعي لاتحاد كرة القدم في دبي، ضمن تحضيرات الفريقين وقتها لمباريات دوري الخليج العربي.

ودخل أحمد ربيع بسبب ذلك مستشفى راشد في دبي، قبل أن يغادر إلى ألمانيا لمواصلة علاجه هناك، وقال: «أطمئن الجميع بأنني بخير وسأعود إلى الإمارات بعد أسبوع».

وأضاف أحمد ربيع، في تصريح خاص، لـ«الإمارات اليوم» هو الأول له بعد تعرضه للحادث: «أولاً أودّ أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لقيادتنا الكريمة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تسهيل علاجي بالخارج، وتوفير أفضل رعاية صحية لي، كما أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري ورئيس مجلس الشرف في نادي الجزيرة، وكذلك الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، على السؤال والاطمئنان على صحتي خلال فترة العلاج، وهذا ليس بغريب على شيوخنا».

وأضاف: «أشكر جميع من سأل عني منذ وقوع الإصابة، وكل من زارني في مستشفى راشد في دبي، وأشكر أسرة مستشفى راشد، من إدارة وطاقم طبي، على الرعاية التامة التي وجدتها خلال فترة وجودي في المستشفى».

وحظي أحمد ربيع، منذ دخوله مستشفى راشد، إثر إصابته بنزيف في الرأس، برعاية واهتمام كبيرين، فيما سارعت الهيئة العامة للرياضة وقتها، بتشكيل فريق عمل، قام بجولة ميدانية للوقوف على الإجراءات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت والملاعب الرياضية المختلفة في الدولة، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة جميع الرياضيين واللاعبين.

من جانبه، قال طلال ربيع، شقيق اللاعب أحمد، لـ«الإمارات اليوم»، إن شقيقه دخل حالياً في تمارين اللياقة البدنية، وهي آخر مراحل العلاج في مستشفى «شون كلينك» بألمانيا، وأن عودته باتت قريبة جداً، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها سابقاً.

- لاعب الجزيرة تعافى من إصابته بعد ارتطامه بعمود إنارة في مباراة ودية، مارس الماضي.