ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم (الاثنين).

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، 10 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وذوي الفقيد وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".