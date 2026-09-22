دواوين الحكام تنعى أحمد بن راشد آل مكتوم

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس الاثنين.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرّحمن الرّحيم يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضيةً مرضيّةً فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم».

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتباراً من أمس، إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

ونعى ديوان الرئاسة المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس. وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم في 10 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية أمس.

وأصدر الديوان أمس البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب ديوان صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفيما يلي نص البيان:

«بسم الله الرّحمن الرّحيم (يا أيّتها النّفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضيةً مرضيّةً فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي).

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة 10 أيام اعتباراً من أمس، (إنّا للّه وإنّا إليه راجعون)».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن اللّه تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية.

وأصدر الديوان أمس البيان التالي: «بسم اللّه الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق اللّه العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن اللّه تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اللّه، وإلى عموم آل مكتوم الكرام.

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في أم القيوين لمدة 10 أيام اعتباراً من أمس، (إنّا للّه وإنّا إليه راجعون)».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.

وفيما يلي نص البيان:

«بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح الاثنين، 10 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذوي الفقيد وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».