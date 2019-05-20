تألق فرق الجالية الفلبينية ببطولة التسامح لكرة السلة بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

سيطرت فرق الجالية الفلبينية على منافسات بطولة الفجيرة للجاليات بكرة السلة والتي تقام على كأس "عام التسامح" برعاية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية وتقام منافساتها في القاعة الرياضية لمدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي والمقامة تحت شعار "حمد بن سيف في القلب"بعد ان حققت انتصارات مميزة في اليومين الاول والثاني للبطولة .

وفِي أبزر النتائج فوز فريق ترانس افريك على فريق وايلد كارد 108- 91،بينما فاز ميناء الفجيرة على ار ام سي 74-66، وترانس افريك على ميناء الفجيرة82-79، وفوز تايتنز على وإيلد كارد 66-60، وفوز ار ام سي على بلو بيريس 71-67، وشهدت المباريات حضورا جماهيريا غير مسبوق في ذات البطولة وخصوصا من الجالية الفلبينية.

بدوره وصف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي بن خاتم الشامسي تجمع الجاليات المقيمة وخصوصا الفلبينية في الفجيرة سنويا لممارسة رياضاتهم المحببة ومنها كرة السلة بالحدث الاجتماعي والرياضي المميز، وتقدم الشامسي بالشكر والتقدير للرعاة للدعم الحقيقي الذي انجح البطولة ومثنيا على الحضور الجماهيري من مختلف أنحاء الدولة.