لاعب «دو لاليغا للكفاءات العالية» زايد بن وليد ينضم لفريق كيرلا بلاسترز الهندي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «مركز دو لاليغا للكفاءات العالية»، الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، أمس، عن انضمام لاعبه زايد بن وليد (17 سنة) إلى فريق كيرلا بلاسترز الهندي، ليبدأ رحلة احترافية مع الفريق الذي لعب له العديد من النجوم العالميين، أمثال ديفيد جيمس، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق، وويس براون وديميتار برباتوف، نجمي فريق مانشستر يونايتد السابقين.

وأصبح زايد بن وليد (من أبناء الجالية الهندية ومقيم في الدولة)، اللاعب رقم 11 من مركز دو لاليغا للكفاءات العالية الذي ينضم إلى أحد أندية المحترفين، بعدما سبقه زملاؤه في الفريق في الانضمام إلى أندية داخل حدود دولة الإمارات وخارجها، مثل نادي النصر، العين، شباب الأهلي والنجمة اللبناني.

وجاء انضمام زايد إلى الفريق الهندي بعد أسبوعين فقط من خضوع اللاعبين باربود مظلوميان وجاد سلطان تحت 16 عاماً إلى الاختبارات، وخوض فترة تعايش في نادي ليفانتي الإسباني.

وارتفع عدد لاعبي «مركز دو لاليغا للكفاءات العالية» الذين خضعوا لاختبارات احترافية خلال السنوات الثلاث الماضية الى أكثر من 27 لاعباً، إلى جانب انتقال أكثر من 11 لاعباً بعقود احترافية إلى أندية داخل الإمارات وخارجها.

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لاعباً من مركز دو لاليغا للكفاءات العالية ينضمون إلى أندية محترفة.