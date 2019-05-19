مصبح: الشارقة بدأ الاستعداد لـ «أبطال آسيا» قبل شهرين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، محسن مصبح، أن العمل لدوري أبطال آسيا والموسم الجديد، بدأ داخل النادي منذ نحو شهرين، على حد تعبيره.

وقال مصبح لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع أن يكون الموسم المقبل أكثر تحدياً للملك، سواء على الصعيد الخارجي أو المحلي»، مشدداً على أن «التحدي الأكبر الذي ينتظر منظومة العمل داخل كرة القدم في نادي الشارقة، هو مواصلة حصد البطولات والألقاب مستقبلاً».

وأضاف محسن مصبح أن «ما يثار حول رحيل أي من نجوم الشارقة في الموسم المقبل، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ومن يُرِد أن يعرف موقفنا من لاعبي الملك عليه أن يأتي إلى النادي، ليتأكد من أنهم مرتبطون بعقود بعضها طويل المدى، ولن يرحلوا عن الفريق». وتحدث رئيس شركة كرة القدم في نادي الشارقة، عن أصعب المواقف التي عاشها قبل تتويج الملك ببطولة الدوري، وكيف كانت الأمور تُدار داخل النادي وسط الضغوطات النفسية قبل إعلان تتويجه باللقب، ووصيته للأندية بالاستفادة من جيل 90، وذلك عبر الحوار التالي.

لا خوف على الشارقة في الموسم المقبل فلديه اللاعبون والإرادة.

شربت من ضغوط الكرة حتى ارتويت، لذا لم أقلق على «الملك».

إصابة الأوزبكي شوكوروف أصعب المواقف، لكن الشحي «ممتاز».

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نقطة حصدها الشارقة كفلت له الفوز بدرع الدوري.

كيف تفكرون في المستقبل محلياً وآسيوياً بعد الفوز بالدوري؟

نتوقع أن يكون الموسم المقبل أصعب على الشارقة مقارنة بالموسم الحالي، وقد بدأنا التخطيط لهذا منذ نحو شهرين على الصعيدين الفني والإداري. نُدرك أننا أمام تحدٍّ كبير في المستقبل، خصوصاً على الصعيد الآسيوي الذي سنبذل فيه قصارى جهدنا لتشريف كرة القدم، وعلينا أن نستمر في مواصلة العمل الناجح، واليوم يمكن أن نقول إن الشارقة أصبح لديه لاعبون يمتلكون الإرادة وقادرون على التعامل مع كل الضغوط، فلا خوف على الملك في الموسم المقبل.

ما حقيقة ما يتردد حول رحيل الأجانب بعد تلقيهم عروضاً محلية؟

من يُرِد أن يتأكد من موقف لاعبينا، سواء الأجانب أو المواطنون، عليه أن يأتي للنادي، وسنطلعه على عقودهم، هذه المجموعة التي حققت مع النادي بطولة الدوري، مُحصنة بعقود بعضها ممتد لسنوات طويلة، ونحن لسنا قلقين من الشائعات التي تُحاط باللاعبين أو بالفريق، لكن بشكل عام مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، فأي فريق ناجح لابد أن تُثار حوله الأقاويل والشائعات وهذا وضع طبيعي، لكننا واثقون من أن لاعبينا باقون في النادي.

هل شعرت بالقلق في الأمتار الأخيرة من ضياع حلم الفوز بالدوري؟

أبداً، لم ينتبني أي قلق في هذا الجانب، وهذا عملي كمسؤول عن شركة كرة القدم في النادي، أن أنقل الثقة للاعبين، لأنه لو شعر واحد منهم بأنني أو أي فرد في الجهاز الفني قلقون من هذا الجانب سينتقل إليه هذا الشعور تلقائياً، لذا لم أبدِ أي قلق لأنني شربت من ضغوط كرة القدم حتى ارتويت منها، وللأمانة اللاعبون لم يصل إليهم هذا الإحساس، والفضل في ذلك أيضاً يعود للمدرب عبدالعزيز العنبري، وللجمهور الذي فتحنا له الأبواب خلال التدريبات.

ما أصعب المواقف التي ترى أنها مرت على الشارقة هذا الموسم؟

أصعب المواقف بالنسبة لي حينما تعرض لاعب الوسط الأوزبكي، أوتابك شوكوروف، للإصابة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام المنتخب الصيني، ولكن رُبّ ضارة نافعة، فقد أبلى اللاعب محمد الشحي بصورة أكثر من ممتازة، واستطاع أن يُعوض غياب اللاعب الأوزبكي، فهو لاعب صاحب مواصفات خاصة، سواء من الناحية الفنية أو من ناحية قيادة زملائه داخل أرضية الملعب.

بعد 29 عاماً ظهر أحد نجوم جيل 90 في منصب إداري رفيع، بماذا تعلق؟

شهادتي في جيل 90 مجروحة، لكن بشكل عام هذا الجيل، وكل لاعب كان نجماً سابقاً، يجب أن يحصل على فرصته كاملة، اليوم مثلاً في نادي الشارقة هناك المدرب عبدالعزيز العنبري، وقد كان نجماً كبيراً، وحينما حصل على فرصته كاملة ولقي الدعم المطلق حقق نجاحاً الكل يشيد به، ليس على مستوى النتائج فقط، لكن أيضاً على الصعيد الفني وتقديم عناصر مميزة ستفيد المنتخبات الوطنية في مشوارها الدولي المقبل.