«الهيئة» تسلم المكافآت المالية لأصحاب الإنجازات الأحد المقبل

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة رئيس اللجنة العليا لحفل أصحاب الإنجازات الرياضية، عبدالمحسن الدوسري، أن الهيئة ستبدأ تسليم مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البالغة أكثر من 23 مليون درهم، إلى أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، وعددهم 515 رياضياً، منهم 383 لاعباً و92 إدارياً و26 مدرباً و13 حكماً وميكانيكياً واحداً، اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك حسب اللائحة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة في هذا الخصوص، مشدداً على أن أصحاب الإنجازات الرياضية يستحقون أن تسلم لهم مكافآتهم كاملة في هذا الشهر المبارك، تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حققوها لرياضة الإمارات من خلال وجودهم في منصات التتويج المختلفة في المحافل الرياضية الخارجية، ورفعهم اسم الإمارات عالياً.

وقال عبدالمحسن الدوسري لـ«الإمارات اليوم»: «تم الانتهاء من الترتيبات والأمور كافة، المتعلقة بتسليم المكافآت المالية الخاصة بأصحاب الإنجازات الرياضية، وقد تم التواصل مع الاتحادات المعنية بشأن الآلية الخاصة بتسليم هذه المكافآت لمستحقيها، اعتباراً من يوم الأحد المقبل».

وأقيم حفل أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 في نسخته رقم 13، بقاعة أرينا في أبوظبي، يوم 16 أبريل الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الرئاسة.

وأضاف الدوسري «نتمنى أن تكون مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة إلى أصحاب الإنجازات الرياضية، حافزاً كبيراً لهم للتميز وتقديم الأفضل، وتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في مختلف البطولات».

وتابع «سيتم تسليم المكافآت حسب الأسماء الرسمية المعتمدة من الهيئة، قبل الحفل الرسمي الذي أقيم في أبريل الماضي، والمقدمة من الاتحادات الرياضية المعنية التي يتبع لها الرياضيون أصحاب الإنجازات المكرمين».

وأوضح «نطمئن الجميع بأن كل صاحب إنجاز رياضي سيتسلم مكافآته المالية بشيك يتضمن مبلغ المكافأة، وذلك حسب قيمة ميدالياته التي حققها بناء على الآلية وضعتها الهيئة العامة للرياضة، وحددت بموجبها قيمة المكافأة».

وحصد رياضيو الإمارات 580 ميدالية خلال 2018، منها 202 ذهبية و193 فضية و185 برونزية، إذ تصدر اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة الاتحادات المكرمة، بحصوله على 148 ميدالية، منها 68 ذهبية و41 فضية و39 برونزية، فيما تصدر اللاعب، علي حمد الكربي، من اتحاد الفروسية وسباق الخيل، قائمة اللاعبين المكرمين بحصوله على 13 ميدالية، وحصد اللاعب، عمر عبدالعزيز المرزوقي، من اتحاد الفروسية وسباق الخيل أيضاً، جائزة أفضل إنجاز رياضي، بفوزه بالميدالية الفضية في قفز الحواجز خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، التي أقيمت بالأرجنتين في 2018.

وشمل التكريم 28 اتحاداً رياضياً، حقق منتسبوها إنجازات رياضية مقدرة لدولة الإمارات في المحافل الرياضية الخارجية.

23

مليون درهم مجموع

جوائز أصحاب الإنجازات

الرياضية للعام 2018.

515

رياضياً هم المكرمين

في 2018 منهم 383

لاعباً و 92 إدارياً و26

مدرباً.

580

ميدالية حصدها

الرياضيون في 2018

منها 202 ذهبية.