شقيقتان أميركيتان تظهران في «البادل تنس» بالحجاب

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

خطفت الشقيقتان: خديجة وحفصة ساني، الأضواء في منافسات بطولة السيدات للبادل تنس، وذلك في المشاركة الأولى لهما في منافسات البطولة، إذ ظهرتا في المباريات مرتديتين الحجاب.

وتبلغ خديجة من العمر 30 عاماً، وحفصة 29 عاماً، وتمارسان مختلف أنواع الرياضة، ووجدتا الاستقرار رفقة عائلتهما منذ انتقالهما للعيش في الإمارات منذ عام 2001، قادمتين من مدينة ميشيغان الأميركية.

وتحدثت خديجة ساني حول مشاركتها، رفقة شقيقتها في دورة ند الشبا، وقالت في تصريحات صحافية: «أردنا أن نوصل رسالة لجميع الفتيات بأن ارتداء (اللباس المحتشم) ليس عائقاً عن ممارسة الرياضة، بالنسبة لي لعبت كرة القدم، وشاركت في سباقات الجري، وسباقات القدرة، وحالياً بدأت ممارسة البادل تنس، ولا يمكن أن نجد سوى ذلك في دولة الإمارات، إذ يُمكن لأي شخص أن يُمارس كل هذا العدد الكبير من الرياضات، وسط أجواء توفر كل السبل للفتيات على وجه الخصوص، لتجنب العوائق، وباحترام للعادات والتقاليد».

وأكدت أنها بدأت، رفقة شقيقتها، بتجربة رياضة البادل تنس منذ سنتين تقريباً، وذلك عقب زيارتهما لمجمع ند الشبا الرياضي، ومتابعة منافسات البطولة.

وأشارت: «جذبتنا سرعة اللعبة وقدرتها على مدنا باللياقة البدنية، والاستمتاع بمجرياتها في الوقت نفسه، وبدأنا التدريبات تدريجياً، حتى وصلنا إلى مرحلة أفضل في الإعداد، وقررنا أن نخوض غمار أول بطولة رسمية في هذا العام».

وتابعت: «وصولنا إلى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يعد خطوة كبيرة لنا، خصوصاً أننا حققنا انتصارات عدة، وجاءت خسارتنا في نصف النهائي أمام لاعبات محترفات، ونتطلع أن تشكل هذه البطولة دافعاً أكبر لنا بالمستقبل».

وعلى صعيد نتائجهما في مباراة الترضية، حققت الشقيقتان الأميركيتان المركز الثالث، بعد تفوقهما على الثنائي باربرا كومباني وغابريلا مارتينيز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 6-1 و5-7 و6-2.

وذهب لقب بطولة السيدات للثنائي كارولينا جالو ومارتا أبرايز، اللتين تفوقتا في المباراة النهائية على راثي ماكفارلين وبيرناديتي هيلينا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3.

وشهدت فئة الرجال المفتوحة تفوق الثنائي خوسيه ماتيا وجيرمان زونيكا، على الثنائي بيل بالستير وكارلوس لونا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3.

كما تفوق الثنائي محمد النعيمي وعلي الشريف على الثنائي محمد المري وعيسى الشريف، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-4 و4-6 و6-4.