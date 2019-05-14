حنان الزيودي: كرة القدم أكثر عنفاً من الملاكمة على البنات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكدت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حنان الزيودي أنها تتطلع الى الاستمرار وبقوة في ممارسة رياضة الملاكمة، بعد أن وضعت بصمة مهمة خلال ظهورها الأول في بطولة آسيا للملاكمة التي أقيمت في تايلاند أبريل الماضي، وعبرت عن سعادتها كونها واجهت في أول مباراة الملاكمة التايلاندية نيلادا تيكون التي فازت في 150 نزالاً سابقاً، وبالرغم من ذلك كانت اللاعبة الإماراتية هي البادئة بتوجيه اللكمات لمنافستها، لتبرهن على أنها ليست خائفة من هذه الرياضة. وأكدت الزيودي التي بدأت حياتها الرياضية في منتخب ألعاب القوى وحققت معه 20 ميدالية ملونة، أن أمها تشجعها على ممارسة هذه الرياضة ولا ترى ما يمنع أن تكون ملاكمة. وفازت الزيودي أول من أمس بالميدالية الذهبية في بطولة زايد الرمضانية المقامة في أبوظبي، وقالت إن رياضة الملاكمة أقل عنفاً من كرة القدم، وحثت الفتيات على ممارستها، وتـالياً نص الحوار:

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