إلهام بيتي تحصد لقب السيدات فـــي سباق ند الشبا للجري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

سجل سباق الجري، أول من أمس، ضمن منافسات دورة ند الشبا، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، رقماً قياسياً في عدد المشاركين، بلغ 1600 عداء وعداءة، بحسب التقرير الصادر عن اللجنة المنظمة.

وشهدت المنافسات تفوقاً محلياً بارزاً، وتحديداً في الفئة المفتوحة رجال للمحترفين لمسافة 10 كلم، التي حقق فيها المغربي أنور الغوز، من فريق شرطة دبي، المركز الأول، بعدما سجل زمناً قدره 30:54 دقيقة، وجاء في المركز الثاني أحمد تمري بزمن 31 دقيقة، وفي المركز الثالث سمير جواهر بزمن 31:43 دقيقة.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 10 كلم، جاء في المركز الأول مبارك راشد بزمن 32:35 دقيقة، وعبيد النعيمي من بلدية دبي ثانياً بزمن 32:56 دقيقة، وحل في المركز الثالث خليفة النعيمي من شرطة دبي بزمن 33:44 دقيقة.

وحقق المغربي، سفيان دردور، لقب سباق الفئة المفتوحة للرجال لمسافة خمسة كيلومترات، بزمن 12:31 دقيقة، تبعه الإثيوبي ياسين إيبا بزمن 12:43 دقيقة، والمغربي رشيد درواه ثالثاً بزمن 12:44 دقيقة.

وعلى صعيد فئة الهواة مواطنين لمسافة خمسة كيلومترات، حقق مسعود فلكناز المركز الأول بزمن 14:14 دقيقة، وجاء ثانياً صالح مبارك بزمن 14:17 دقيقة، وأيوب محمد في المركز الثالث بزمن 14:52 دقيقة.

وضمن منافسات الفئة المفتوحة للسيدات للمحترفات لمسافة 10 كلم، حققت إلهام بيتي المركز الأول بزمن 36:05 دقيقة، وفي المركز الثاني بيلانيش يامي بزمن 37:03 دقيقة، وفي المركز الثالث رحمة علي بزمن 39:50 دقيقة.

وتمكنت الأسترالية كلوي تيغي من الحصول على المركز الأول للفئة المفتوحة للسيدات لمسافة خمسة كيلومترات، بزمن 14:15 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني الفنلندية آني ماري بزمن 14:51 دقيقة، وحلت البريطانية ميرل كوبر ثالثة بزمن 16:21 دقيقة.

بينما حققت شهد جاسم المركز الأول في فئة الهواة المواطنات لمسافة خمسة كيلومترات، بعدما قطعت المسافة بزمن 18:50 دقيقة، ونالت سارة عبدالمجيد المركز الثاني بزمن 19:59 دقيقة، ومروي أحمد ثالثة بزمن 21:02 دقيقة.

وسجلت الإماراتية شيخة النجار (10 سنوات) حالة منفردة، إذ شاركت للعام الثاني على التوالي في سباق الجري كأصغر عداءة مشاركة، بعدما ظهرت في العام الماضي في سباق 10 كلم إلى جانب والدها، ونجحت في إكمال السباق حتى نهايته.

وكشفت شيخة النجار عن أنها قررت أن تُشارك في سباق خمسة كيلومترات هذا العام بناء على نصيحة من عداءة مغربية شاهدتها الموسم الماضي وهي تركض في السباق.

وقالت: «لقد نصحتني العداءة المغربية بأن أشارك في سباق أقل عن الذي ظهرت فيه العام الماضي، وقد عملت بنصيحتها، وسجلت زمناً أفضل في النسخة الحالية».

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