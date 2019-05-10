انسات الملاكمة سيشاركن في بطولة زايد الرمضانية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف اتحاد الامارات للملاكمة عن مشاركة 5 – 6 لاعبات في منافسات الملاكمة التي ستقام ضمن بطولة زايد الرمضانية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في اول مشاركة لهن في البطولات الرمضانية، الى جانب 55 ملاكما وكمنخب البحرين في البطولة التي ستنطلق مساء يوم غد، وان اللجنة المنظمة قد اكملت كافة الاستعدادات التنظيمية تمهيدا لانطلاق المنافسات التي ستقام في 10 أوزان، والتي سيشرف عليها رئيس لجنة الحكام عمر الجابري، وبمشاركة ملاكمين من الاندية والمراكز التخصصية في الدولة.

من جهته تقدم عضو مجلس أدارة اتحاد الملاكمة ورئيس اللجنة الفنية عبد الله الزعابي بالشكر والتقدير للجنة المنظمة لبطولة زايد الرمضانية لاعتماد رياضة الملاكمة ضمن منافسات البطولة مؤكدا انها عززت النقلة النوعية للعبة والتطور المميز لها خلال السنوات الماضية ومنوها الى ان الكثير من الملاكمين الموهوبين وجدوا طريقهم في التميز انطلاقا من هذه البطولة بشكل رئيسي ومشددا على ان اللجنة الفنية ستعمل على اختيار المميزين لضمهم للمنتخبات الوطنية.

ورحب الزعابي بمشاركة العنصر النسوي في البطولة مؤكدا ان ذلك سيساهم بنشرها بشكل كبير.