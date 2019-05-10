الظفرة يتحدى غياب 6 لاعبين للعودة إلى طريــق الانتصارات

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل فريق الظفرة، في العاشرة من مساء اليوم، ضيفه الفجيرة على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء سيدخله «الفارس» في غياب خط هجومه الأساسي بالكامل بسبب الإصابات، وهو ما سيجعله مطالباُ بتحدي ظروفه من أجل العودة لطريق الانتصارات مجدداً.

ويغيب عن صفوف الظفرة، صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، كل من الثنائي البرازيلي ديغو ريغانتو ورومولو سانتوس، وخالد باوزير وعبدالله الصيعري وإبراهيم سعيد، وجميعهم لعامل الإصابة، بينما سيغيب سلطان السويدي بسبب الإيقاف، لكن في المقابل سيستعيد الفريق خدمات لاعب وسطه، خالد بطي، بعد استيفائه عقوبة الإيقاف.

وأمام عدد الغيابات الأكبر في مشوار فريق الظفرة، الموسم الجاري، سيتعين على مدرب الفريق، الصربي فواك رازوفيتش، اللجوء إلى لاعبيه الاحتياطيين، خصوصاً أن الفريق ضمن بقاءه رسمياً في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، ما يجعل هدف الفريق هو البحث عن تحقيق الفوز من أجل تحسين مقعده في جدول الترتيب.

ولا يمرّ فريق الظفرة بأفضل حالاته في الفترة الأخيرة، إذ منذ الفوز على بني ياس، منتصف الشهر الماضي، لم يحقق الفريق أي فوز في بتعادله أمام النصر 1-1، وخسارته من شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة 2-1، وتكرار الخسارة أمام المنافس نفسه، لكن ضمن دوري الخليج العربي بنتيجة 3-2.

وفي المقابل، يدخل فريق الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، المباراة وهو يدرك أن الخسارة قد تعني تقلص فرصه في المنافسة على البقاء ضمن أندية الدوري، لذلك فإن لاعبيه سيكونون مطالبين بضرورة الاستفادة من الغيابات في صفوف مستضيفهم، من أجل الحصول على النقاط الثلاث كاملة.