فيفياني: معظم لاعبي كلباء لا يعرفون أني فزت بدوري أبطال أوروبا

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، الذي لعب لفريق أي سي ميلان في الحقبة الذهبية، إن معظم لاعبي «النمور» لا يعرفون أنه سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حينما كان لاعباً مع «الروسونيري» في عام 1988-1989، مشيراً إلى أنه ليس من نوعية المدربين الذين يتباهون أمام لاعبيهم بإنجازاتهم السابقة.

وأوضح فيفياني لـ«الإمارات اليوم» أن «لحظة التتويج بإحدى أهم بطولات كرة القدم لا تنسى على الإطلاق، وقال: «لقد كنت من المحظوظين بكل تأكيد بالفوز مع فريق عريق مثل أي سي ميلان بهذا اللقب الكبير، بالتأكيد أمر لا ينسى، لقد شق الفريق طريقه نحو اللقب بصورة رائعة، وفي المباراة النهائية فزنا على فريق ستيوا بوخارست بنتيجة 4-صفر على ملعب كامب نو في مدينة برشلونة».

وأشار مدرب فريق اتحاد كلباء إلى أن تلك الفترة التي حصل فيها الفريق على اللقب كانت التشكيلة تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساطير على غرار الهولندي ماركو فان باستن، ومواطنيه رود كوليت وفرانك ريكارد، بجانب الإيطاليين فرانكو باريزي وكارلو أنشيلوتي وروبرتو دونادوني وباولو مالديني وماورو تاسوتي والحارس جوفاني غالي، وكان الفريق يتولى تدريبه أريغو ساكي.

وقال فيفياني: «من الرائع أن تكون جزءاً من فريق ضم كل هؤلاء الأساطير، كما ذكرت لقد كان شعوراً رائعاً للجميع حتى نحن الجالسون في دكة الاحتياط، لقد كان من الصعب جداً أن تحصل على موطئ قدم في تشكيلة تضم مثل هذه المجموعة من اللاعبين، لم أحظ بفرصة المشاركة في المباراة النهائية، وجلست في دكة الاحتياط مع بقية اللاعبين الاحتياطيين».

وأشار فيفياني إلى أن من بين أكثر اللحظات التي لا ينساها خلال مشوار ميلان في تلك النسخة من دوري أبطال أوروبا، فوزهم الكبير على فريق ريال مدريد الإسباني، وقال: «لقد كانت مباراة الدور نصف النهائي، وخضنا مباراة الذهاب في ملعب البرنابيو أمام حشد كبير من الجماهير، وخرجنا من هناك بتعادل ثمين 1-1، وفي لقاء الإياب على ملعبنا حققنا الفوز عليهم بخماسية نظيفة، تأهلنا على إثرها للنهائي».

واعتبر المدرب الذي عمل مساعداً لمدرب نابولي، وقاد كلاً من أودينيزي وباليرمو، أن أخبار لاعبي فريقه بمعلومة مثل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع أي سي ميلان لا تعني شيئاً للاعبين، وقال: «أنا كمدرب أركز في عملي فقط، ولا أحب التباهي بما حققته خلال مرحلتي كلاعب كرة قدم، هذه المعلومة من الماضي وعلي أن أركز على الحاضر».

وحول مستقبله مع الفريق بعد أن أمن «النمور» موقفهم في البقاء بدوري الخليج العربي بشكل كبير، قال فيفياني: «لا أود الحديث عن المستقبل، بالنسبة لي أنا أركز حالياً على الفوز في كل المباريات المقبلة».

ورداً على سؤال عن الطفرة الكبيرة في الدوري الإيطالي، التي تحققت بعد انتقال البرتغالي كرستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس، وإمكانية تعاقد نادٍ إيطالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال فيفياني: «انتقال كرستيانو ترك أثراً كبيراً في الدوري الإيطالي، وأعاد الزخم مرة أخرى، وهو بالطبع أمر إيجابي، وبالنسبة لميسي فأعتقد أن انتقاله سيزيد من روعة الدوري، ولكن لا أعتقد أن ميسي هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يغادروا صفوف برشلونة على الإطلاق».