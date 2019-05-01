بن حريز يشكر حمدان بن محمد على دعمه اللامحدود لمؤسسة «الفيكتوري تيم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، حريز المر بن حريز، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدعمه اللامحدود لمؤسسة الفيكتوري تيم، خاصاً بالذكر القرار رقم (2) لسنة 2019، بشأن تعديل واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري الرائدة في عالم الرياضات البحرية. وأكد حريز المر بن حريز أن قرار تعيين سعيد خليفة عبدالله المري وعلي خليفة علي القيزي الفلاسي، في عضوية في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، سيخدم المؤسسة في الفترة المقبلة، وسيكونان إضافة مهمة ومؤثرة إيجابياً.

وتقدّم بالشكر الجزيل لكل من علي خليفة القامة المهيري وناصر محمد الشعّالي، على الفترة السابقة، وكل ما قدماه للمؤسسة وخدمتهما اللامتناهية، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح. وأضاف: «عملنا سيستمر، والجميع مكمل للآخر، وهدفنا خدمة المؤسسة لتبقى في المنصات العالمية من دون النظر للعقبات أو التحديات، وهدفنا الأول والأخير هو منصات التتويج العالمية والمراكز الأولى دائماً».

ورحب بالعضوين الجديدين، سعيد خليفة عبدالله المري وعلي خليفة علي القيزي الفلاسي، مؤكداً التعاون المثمر والجهود الطيبة التي سيبذلانها للمضي قدماً في تحقيق رؤية المؤسسة والارتقاء بمستقبل الرياضات البحرية.