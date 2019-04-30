ألعاب فردية جديدة في الأولمبياد المدرسي العام المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، أن برنامج الأولمبياد المدرسي سيشهد ضمن ألعاب فردية أولمبية جديدة في النسخة الثامنة العام المقبل في إطار الاهتمام بهذه الألعاب، واكتشاف المواهب الجديدة في المدارس.

وقال بن درويش في تصريحات صحافية إنه سيتم تقييم النسخة الحالية والنتائج التي تحققت، موضحاً أن النسخة المقبلة ستشهد ضم ألعاب فردية جديدة لتعزيز أهداف البرنامج، الذي يتطور في كل نسخة، بعد الاستفادة من النسخ الست السابقة.

وأكد بن درويش أن استمرارية الأولمبياد المدرسي لمدة سبع سنوات متتالية تحققت بفضل تكاتف الجهود بين اللجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم، وقال: «الاستمرارية مهمة لتحقيق الأهداف المطلوبة، نحاول تطوير البرنامج من دورة إلى أخرى».

وأوضح بن درويش أن إدراج الفئات التي شملها قرار رئيس الدولة أسهمت في اكتشاف المزيد من المواهب في مختلفة الألعاب، مشيراً إلى أن تعاون الاتحادات مع البرنامج ومتابعة المواهب عامل مهم لتحقيق أهدافه، داعياً الأندية إلى التفاعل بشكل أكبر مع الأولمبياد المدرسي لأنها معنية قبل الاتحادات باكتشاف المواهب، وقال: «المواهب لا تقتصر على أصحاب المراكز الأولى والثانية، صاحب المركز الثالث أو الرابع يمتلك أيضاً المهارة ولكن يحتاج من يصقلها ويهتم به».

من جهة أخرى، عززت منطقة أبوظبي التعليمية صدارتها للنسخة السابعة للأولمبياد المدرسي بـ100 ميدالية، هي 39 ذهبية و36 فضية و25 برونزية، فيما حلت دبي ثانية بـ82 ميدالية: 35 ذهبية و23 فضية و24 برونزية، واحتلت منطقة الشارقة الشرقية المركز الثالث بـ60 ميدالية بواقع 18 ذهبية و12 فضية و30 برونزية، والعين بالمركز الرابع بـ65 ميدالية: 17 ذهبية و26 فضية و22 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامسة بـ54 ميدالية، 16 ذهبية و18 فضية و19 برونزية، واحتلت عجمان المركز السادس بـ42 ميدالية: 15 ذهبية و8 فضيات و19 برونزية، ثم الفجيرة سابعة بـ65 ميدالية هي 10 ذهبيات و24 فضية و31 برونزية، ورأس الخيمة ثامنة بـ16 ميدالية: 3 ذهبيات و3 فضيات و10 برونزيات، وأم القيوين تاسعة بـ14 ميدالية: 3 ذهبيات و11 برونزية، ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات: فضيتين و6 برونزيات.

أما بالنسبة إلى منافسات التايكواندو للبنين فاحتلت المنطقة التعليمية في دبي المركز الأول، بحصولها على 11 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات وفضية و5 برونزيات، بينما جاءت أبوظبي في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، وتبعتها في المركز الثالث الشارقة برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية.

الفلاسي: دور وزارة الصحة بدأ قبل انطلاق النسخة السابعة

أكدت مدير المكتب الفني بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وأحد أعضاء فريق العمل في الأولمبياد المدرسي، العنود الفلاسي، أن مشاركة وزارة الصحة كانت قبل وأثناء المنافسات، لافتة إلى أن جميع الطلاب والطالبات المشاركين في الاولمبياد المدرسي خضعوا للفحص الطبي في المراكز الصحية المختلفة بالدولة.

وأضافت: «أما بالنسبة لدور الوزارة بعد انتهاء المنافسات فكان لنا أهداف أخرى أولها التثقيف الصحي للطلاب في جميع الأمور المفيدة لهم سواء النظافة والتغذية الصحية، ولدينا فريق كامل يقوم على تثقيف الطلاب بجانب وجود الفريق الطبي الذي يتولى حالات الإصابة في حال تعرض أي لاعب أو لاعبة للإصابة في البطولة، ولدينا طبيب ومعالج في كل قاعة وملعب في الأولمبياد المدرسي».

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ميدالية تضع منطقة أبوظبي التعليمية في صدارة النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي.