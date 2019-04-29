انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للصحافة الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، أمس، مجلس الإدارة الجديد للسنوات الأربع المقبلة، في الاجتماع الذي عقد في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان، حيث فاز الزميل محمد جميل عبدالقادر (الأردن) بمنصب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتزكية، في حين فاز حسن خلف الله (مصر) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن قارة إفريقيا بالتزكية، وفاز الدكتور تركي العواد (السعودية) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي عن القارة الآسيوية، بعد الانتخابات التي أجريت على هذا المنصب مع الزميل سالم الحبسي (سلطنة عُمان) بمشاركة 14 دولة وغياب أربع دول عن التصويت، وجمع العواد (13) صوتاً مقابل ورقة واحدة بيضاء.

وجرت بعد ذلك الانتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لملء المقاعد المخصصة لعضوية اللجنة التنفيذية، حيث فاز بعضوية المجلس، كل من: بدرالدين الإدريسي (المغرب) 13 صوتاً، د. هادي عبدالله (العراق) 13 صوتاً، رشيد نصار (لبنان) 12 صوتاً، ياسر عائس (السودان) 12 صوتاً، رجاء السعداني (تونس) 13 صوتاً، حسين زناقي (الجزائر) 13 صوتاً، إياد ناصر (سورية) 13 صوتاً، أحمد كريم (البحرين) 13 صوتاً، فيما تم الاتفاق على تسكين المقعد الدائم لدولة فلسطين في مجلس الإدارة إلى حين التنسيق ما بين الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي ورابطة الصحافيين الرياضيين الفلسطينية.