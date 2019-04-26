«ضمان» تتبرّع للأولمبياد الخاص بنصف مليون درهم

المصدر: الامارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) تسليم منحتها البالغة قيمتها 500 ألف درهم، لمصلحة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك تأكيداً على التزام «ضمان» تجاه ترسيخ مكانة الرياضة، وتعزيز حضورها المجتمعي، في إطار دورها راعياً رسمياً للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وبالتوازي مع تطبيق «تمشي»، الذي جاء إطلاقه بهدف رفع الوعي بالرياضات الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية.

ويهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال البرامج الرياضية المستمرة على مدار العام، وبرامج الدمج المجتمعي، والقيادة والأسر والمدربين لخلق سلسلة متكاملة من البرامج والفعاليات التي تسهم بشكل مباشر في تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال وإيجابي.

وستسهم المنحة المقدمة من «ضمان» في دعم تطور الأولمبياد الخاص الإماراتي، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في دورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الشتوية في السويد عام 2021، والصيفية في برلين عام 2023، ودعم وصول أصحاب الهمم إلى أرقى مستويات التدريب الرياضي المتاحة، وتوعية المجتمع بالأولمبياد الخاص والرياضيين المشاركين فيها.

وتأتي المنحة في أعقاب اختتام تحدي ضمان «تمشي»، الذي شجع سكان الدولة على اتباع نمط حياة صحي ونشط.

وكانت ضمان قد أطلقت التطبيق الإلكتروني «تمشي»، الذي يعد واحداً من ضمن مجموعة من المبادرات الأخرى التي تعزز الوعي الصحي، والتي تستهدف من خلالها غالبية الفئات العمرية، بصرف النظر عن القدرة والخبرة.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 5000 مستخدم للتطبيق، ووصلت المسافة الإجمالية التي قطعها سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين على أرضها إلى نحو 161 ألف كيلومتر، أي ما يعادل السير حول الكرة الأرضية أربع مرات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان): «إن (ضمان) وكوادرها فخورون بتقديم منحة بقيمة 500 ألف درهم إلى الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي نجح في توفير بيئة محفزة وصحية لأصحاب الهمم، تتيح لهم الحصول على أكثر من مجرد ممارسة التدريبات الرياضية. حيث كان أداء الفريق الأولمبي الخاص الشهر الماضي دليلاً على التفاني والشغف الذي تتمتع به هذه الفئة، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كداعم لجميع فئات المجتمع، في سبيل تحقيق النجاحات في جميع جوانب الحياة، وليس فقط على صعيد الرياضة».

وأضاف: «أتوجه بجزيل الشكر إلى الأولمبياد الخاص الإماراتي على تكرمه بقبول مساهمتنا، ونتطلع قدماً لنشهد أثر مساهمتنا في تعزيز الفرص الرياضية لأصحاب الهمم من الأطفال والبالغين».

من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مريم عيد المهيري: «يسعدني بالنيابة عن الأولمبياد الخاص الإماراتي أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى (ضمان)، لتقديمها هذه المنحة للمؤسسة والتي بالتأكيد ستدعم مختلف نشاطاتنا نحو تنمية القدرات الرياضية لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية. وتأتي هذه الشراكة لتبرهن دائماً على التزام ضمان الممثلة للقطاع التأميني الصحي الراسخ بتعزيز مستويات الوعي الصحي في المجتمع الإماراتي. ونحن نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق مشاركة منتخبات الأولمبياد الخاص الإماراتي في مختلف المحافل الرياضية حول العالم، وأيضاً تعزيز البرامج المحلية في الدولة للحفاظ على النجاح الكبير الذي حققته الألعاب العالمية - أبوظبي 2019، ولنحمل إرثها، ويستمر العطاء لأصحاب الهمم بشكل مستدام».

5

آلاف مشارك

في تطبيق

ضمان «تمشي».

- المشاركون في تحدي «تمشي» يقطعون مشياً مسافة تعادل أربعة أضعاف محيط الكرة الأرضية.