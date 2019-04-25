رفض مقترح بإلغاء نسبة الـ 2% من عقود لاعبي كرة القدم

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماع له اليوم الخميس استمر لأكثر من أربع ساعات بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة، رفض مقترح بإلغاء نسبة الـ 2% التي يتحصل عليها الاتحاد من الأندية وذلك من قيمة عقود اللاعبين، كما قرر المجلس تأجيل البت في المقترح الخاص بإجراء بعض التعديلات على نظام سقف رواتب اللاعبين لمزيد من التشاور، فيما اعتمد مجلس الإدارة مشروع 2030 وخارطة الطريق الخاصة بتطوير كرة القدم في الإمارات والمقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري أن المجلس قرر عقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة 23 مايو المقبل في فندق ماريوت الجداف في دبي، مشيرا الى أنه تمت مناقشة جدول اعمال الجمعية العمومية المقبلة وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.

وقال بن هزام في بيان صحافي عقب الاجتماع " تم خلال الاجتماع الاطلاع على المقترحات الخاصة بالتعديلات في اللوائح وذلك وفقاً لمخرجات ورشة العمل المشتركة بين الإدارة القانونية في الاتحاد وبين الأندية التي نظمها الاتحاد الشهر الماضي".

وأضاف “وافق المجلس أيضا على بدء الموسم الكروي الجديد للمراحل السنية في منتصف شهر سبتمبر المقبل بجانب اعتماد مسابقات الموسم المقبل التي ينظمها الاتحاد".

من جانب آخر ينتظر أن يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية المرتقبة للاتحاد بجانب المقترحات المتعلقة بإجراء تعديلات في اللوائح، مقترحا بتسمية رئيس جديد للجنة الانضباط في اعقاب استقالة رئيسها الدكتور حسن المرزوقي لظروف خاصة فضلا عن مقترح آخر بإعادة تشكيل اللجان القضائية في الاتحاد بعد انتهاء مدتها القانونية أو استمراريتها وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.