برئاسة منصور بن زايد.. "الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية" يستعرض عدداً من البرامج ومستجدات العمل الحكومي

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عُقِد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث استعرض المجلس عددا من البرامج ومستجدات العمل الحكومي.

وأكد سموه أهمية التكامل الاتحادي والمحلي في إطلاق وإنجاح تنفيذ التشريعات والأنظمة والمشاريع الحكومية الهادفة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى مختلف القطاعات في الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال في الدولة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الوطنية في مجال التوطين، وسوق العمل، والطاقة، والاستثمار، والبيئة والتنوع البيولوجي، والبيانات والإحصاءات الوطنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

كما تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والتشريعات المقترحة في مجال جودة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والدواء والمنتجات الطبية، والمنظومة الضريبية، إضافة إلى المقترحات التطويرية لرفع كفاءة الكوادر البشرية الحكومية، والمالية العامة للحكومة الاتحادية.