لجنة الاستئناف ترفض طلبا بإيقاف تنفيذ عقوبة مبخوت

المصدر: منصور السندي –دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها الأول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي، رفض الاستئناف الخاص بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد بحق كل من لاعبي الجزيرة علي مبخوت وحارس مرمى نادي اتحاد كلباء محمد البيرق، علما أن لجنة الانضباط كانت قد عاقبت كل من اللاعبين بالإيقاف ثلاث مباريات خلاف عقوبة الطرد المباشر وتغريم كل منهما 50 الف درهم وذلك بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في دوري الخليج العربي.

وقال رئيس اللجنة المستشار عادل الجنيبي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع" بالنسبة لحارس نادي اتحاد كلباء محمد البيرق فقد قررت اللجنة عقد أول جلسة يوم 28 الجاري للبت في الطلب الخاص به فيما قررت حجز الاستئناف الخاص بلاعب الجزيرة علي مبخوت للحكم يوم 30 الجاري".