13 لعبة رياضية في النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرمضانية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرمضانية عن زيادة عدد الألعاب الرياضية المقامة في النسخة السابعة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي في الفترة من السابع حتى 24 من الشهر المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، إلى 13 رياضة مختلفة وبقيمة جوائز مالية تبلغ ستة ملايين درهم.

وسيضم برنامج منافسات دورة ند الشبا ألعاب: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً، تحدي ناس الليلي للأفراد والفرق، كرة السلة على الكراسي المتحركة، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة (3×3)، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، التزلج على الجليد، الكريكت.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً أول من أمس، في مجمع ند الشبا، حضره رئيس اللجنة التنفيذية للدورة صلاح أمين، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية عادل البناي، حيث أجريت على هامش المؤتمر قرعة المنافسات النهائية لكرة قدم الصالات والكرة الطائرة.

كما حضر المؤتمر الصحافي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي علي عمر، ومدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس عضو اللجنة التنفيذية للدورة سارة الصايغ، ومندوبو الفرق المشاركة، ووسائل الإعلام المحلية.

وكشف حسن المزروعي النقاب عن أن الدورة شهدت على مدار النسخ الست الماضية مشاركة 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات، بواقع 1500 مشارك في النسخة الأولى وثلاثة آلاف في النسخة الثانية، وأربعة آلاف في كل من النسختين الثالثة والرابعة، وخمسة آلاف في النسخة الخامسة، وستة آلاف في النسخة السادسة، وسط توقعات بأن يصل عدد المشاركين بين 6500 وسبعة آلاف مشارك هذا العام.

وقال المزروعي: «وضعت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، دورة ند الشبا في صدارة الأحداث الرياضية والمجتمعية في كل عام، وبفضل دعم سموه اللامحدود تُساهم الدورة في ترسيخ مكانة الرياضة في المجتمع وتحويل أماكن التنافس الى ملتقى لمختلف أفراد المجتمع».

وأضاف: «كما ساهمت الدورة في دعم ونشر رياضات جديدة، اذ تحرص اللجنة المنظمة على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإضافة رياضات جديدة الى برنامج المنافسات التي ارتفعت إلى 13 رياضة بعد أن تم ضم رياضتي الكريكت والتزلج على الثلج».

وأوضح المزروعي أن «الدورة تواصل دورها في الاهتمام بالرياضيين من أصحاب الهمم، وكذلك توفير الفرصة لأصحاب المشاريع من الشباب لتقديم خدماتهم للجمهور، كما تواصل توفير منطقة خدمات الجمهور بمستوى خمس نجوم، وستضم أجنحة رعاة الدورة وعدداً من الأنشطة الرياضية والذهنية التفاعلية لجمهور الدورة، والشاشة الكبيرة لبث المنافسات للجمهور وتوزيع الهدايا على الجمهور».

وشدد مدير الدورة على أن اللجنة المنظمة قررت تجميد إقامة منافسات الدورة خارج حدود الدولة، لأجل غير مسمى، بعدما أقيمت في العام الماضي في مصر والأردن، رغم النجاح الكبير الذي حققتهما، لتفريغ الجهود للنسخة السابعة التي ستشهد ألعاباً إضافية وزيادة في عدد المشاركين.

وحول الصعوبات التي من الممكن أن تتعرض لها الدورة جراء تزامن إقامتها مع استمرار الفصل الدراسي وإقامة مباريات دوري الخليج العربي، قال المزروعي: «وضعنا كل هذه الأمور في الاعتبار، لذا تم تقليص عدد الفرق المشاركة في منافسات كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة، حتى لا تمتد المباريات لوقت متأخر من الليل، كما سيكون لدينا خطة ترويجية واعلانية، لتحفيز الجماهير على الحضور، ونحن على ثقة بأن الحضور الجماهيري لن يتأثر رغم كل هذه الأسباب لأن الجماهير ارتبطت بالدورة ارتباطاً وثيقاً لتعدد المنافسات والمبادرات الاجتماعية التي تستهدف شريحة المواطنين وكل المقيمين على أرض الدولة».

استمرار التسجيل

أعلنت اللجنة المنظمة عن استمرار فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات المبارزة، وكرة السلة للكراسي المتحركة، وتحدي ناس الليلي، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة السلة الثلاثية، والجوجيتسو، والكريكت، والتزلج على الجليد، عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae، خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل وحتى قبل انطلاق البطولة.

وسيكون التسجيل متاحاً أمام المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة، ضمن فئات الفردي والفرق للرجال والنساء.

ملتقى «بصمة رياضية» على هامش الدورة

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، صلاح أمين، أن النسخة السابعة من دورة ند الشبا ستشهد عقد ملتقى بعنوان «بصمة رياضية» سيتحدث فيه عدد من الأبطال الرياضيين ورجال الإعلام، ليكون ملتقى حوارياً لبحث سبل الاستفادة من الرياضة ودورها في تحقيق المسؤولية المجتمعية.

وقال «يسرنا أن يقام على هامش الدورة الحالية توزيع جائزة البصمة الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، واقترنت بدورة ند الشبا الرياضية التي شهدت الإعلان عن الجائزة في العام الماضي، وسيتم خلالها تكريم الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة على المستوى الفردي والمؤسسي».

وأضاف: «ينتاب أعضاء اللجنة المنظمة مشاعر الفخر والسعادة لهذه الدورة التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحققت بفضل دعم سموه نجاحات عديدة وكبيرة في المجالات الرياضية والمجتمعية».

وأشار بقوله: «ساهمت دورة ند الشبا في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أوساط المجتمع، كما ساهمت في رفع المستوى الرياضي لأبناء الوطن عبر الاحتكاك بنجوم الرياضة من مختلف الدول، وساهمت أيضاً في تعزيز اهتمام المجتمع بالرياضة وتجمّع أفراد العائلات لحضور المنافسات الرياضية، الأمر الذي يعزز من سعادة أفراد العائلة».

8 فرق تُنافس في قدم الصالات

أسفرت قرعة بطولة كرة قدم الصالات عن وقوع فرق فهود زعبيل والفيكتوري والذيابة والمدرسة السعودية للقيادة في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق البحري وشرطة دبي والتسامح والطاهر.

6 فرق في منافسات الطائرة

يُشارك ستة فرق في منافسات الكرة الطائرة، اذ أوقعت القرعة فرق المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل في المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة الثانية فرق البركان وبن ثاني ودبي 2021.

23

ألف رياضي شاركوا

في ست نسخ،

وتوقعات بمشاركة

7000 رياضي في

العام الجاري.