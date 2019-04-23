الشارقة يستغرب غياب اتحاد الكرة عن مراسم تتويج فريق الأشبال

المصدر: منصور السندي - الشارقة

عبر عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة، مدير الاحتراف، المتحدث الرسمي، أحمد مبارك الجنيبي، عن استغرابهم في النادي عدم حضور أي مسؤول في اتحاد كرة القدم مراسم تتويج فريق 15 سنة بالنادي بدرع دوري الأشبال 15 سنة، بعد فوزه على الجزيرة في المباراة الأخيرة من الموسم الحالي بهدفين لهدف، على الرغم من مشاركة مسؤولين في اتحاد الكرة في مراسم تتويج فرق أخرى فازت ببطولات مراحل سنية في الوقت ذاته، مشيراً إلى أنه «قد تكون هناك ظروف طارئة أو أي أمور أخرى حالت دون وجود ممثل لاتحاد الكرة في حفل التتويج، لكن كان يجب على اتحاد الكرة إبلاغ النادي بهذا الأمر»، لافتاً إلى أن عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، مشرف المراحل السنية، رضا عباس، اضطر للقيام بتتويج لاعبي الفريق وتكريمهم على الرغم من أنه كان يجب أن يكون هو من يُكرَّم، مشدداً على أن اللاعبين في مثل هذه الفئة العمرية كانوا بحاجة إلى الدعم المعنوي من قبل الاتحاد.

وقال أحمد مبارك، لـ«الإمارات اليوم»، إن «وجود ممثل لاتحاد الكرة في مراسم تتويج يعكس اهتمام الاتحاد بهذه الفئة العمرية المهمة، التي تشكل الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية، وحفز هؤلاء اللاعبين الصغار الذين هم بأمسِّ الحاجة للدعم المعنوي من اتحاد الكرة، كونه يمثل أعلى هرم اللعبة في دولة الإمارات».

وقام مسؤولون في اتحاد الكرة بتكريم وتتويج فرق من بينها نادي خورفكان بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 عاماً الفئة «ب»، وتتويج النادي أيضا بدرع دوري تحت 14 سنة الفئة «ب»، وتوج نادي الإمارات بطلاً لدوري الشباب تحت 18 عاماً الفئة «ب»، ونادي شباب الأهلي بطلاً لدوري الأشبال تحت 14 سنة الفئة «أ»، وتتويج فريق تحت 18 سنة بشباب الأهلي بدرع دوري الشباب تحت 18 سنة الفئة «أ»، وتتويج شباب الأهلي أيضاً بدرع دوري الأشبال تحت 12 سنة للفئتين «أ وب»، وكذلك تتويج فريق الرمس بدرع دوري الأشبال تحت 15 سنة الفئة «ج»، وتتويج العين بدرع دوري الأشبال تحت 16 سنة الفئة «أ»، علماً بأن اتحاد الكرة قام بنشر أخبار وصور تتويج هذه الفرق على موقعه الرسمي.