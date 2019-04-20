أحمد بن محمد: انطلاق «الأولمبياد المدرسي» للعام السابع يضاعف آمالنا المعقودة على أبنائنا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق صباح اليوم منافسات النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي بمشاركة 2074 طالباً وطالبة يتنافسون في سبع رياضات مختلفة موزعة على أربعة مواقع بإمارة دبي. وتفتتح الريشة الطائرة لفئة البنين فعاليات النسخة السابعة من البرنامج، والتي تقام بصالة أسماء بنت النعمان بمشاركة 128 طالباً، كما تنطلق منافسات السباحة لفئة البنات بمجمع حمدان الرياضي بمشاركة 175 طالبة.

أحمد بن محمد: تنطلق هذه النسخة من مشروع الأولمبياد المدرسي الذي يستهدف زيادة رقعة المشاركة الطلابية في الألعاب الفردية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا للأولمبياد المدرسي في كلمة لسموه بخصوص هذه المناسبة، إن «انطلاق برنامج الأولمبياد المدرسي للعام السابع على التوالي يضاعف من طموحاتنا وآمالنا المعقودة على أبنائنا وبناتنا باكتشاف المزيد من المواهب والعناصر المميزة في مختلف الألعاب الفردية، نظراً لاستمراريته لسنوات متتالية، اتضح من خلالها دور المدارس في دعم الرياضات وتعزيز مستوى الطلاب، وتعريفهم بأهمية ممارسة الرياضة ومعرفة قوانينها في عمر مبكر».

وأضاف سموه «تنطلق هذه النسخة من مشروع الأولمبياد المدرسي الذي يستهدف زيادة رقعة المشاركة الطلابية في الألعاب الفردية ليتم التركيز عليها والاستفادة من المواهب والخامات المميزة التي تتواجد بوفرة في المدارس، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير كل الإمكانات اللازمة أمام النشء، وتكوين قاعدة قوية من الرياضيين الصغار والمساهمة في إعداد أجيال واعدة للمستقبل».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي حميد القطامي، إنه «تم توزيع كل الألعاب على مدار ثمانية أيام، كما تم مراعاة منح كل رياضة ما يناسبها من توقيتات حتى يتسنى للجميع إنهاء مهامه بالصورة المطلوبة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية والإدارية».

واطلع المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي على استعدادات انطلاق النسخة السابعة، والتأكد من جاهزية مختلف النواحي الفنية واللوجستية. وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب أول من أمس، بمقر اللجنة الأولمبية بدبي، برئاسة طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية بالوكالة.

وأشار الحضور إلى أن النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي ستشهد مشاركة أصحاب الهمم على هامش المنافسات الطلابية من خلال تقديم عروضٍ منوعة بهدف دمجهم مع أقرانهم في أجواء رياضية تسودها روح التحدي، إلى جانب تقديم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حلقات توعوية ونشرات تثقيفية لأبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس تزامناً مع جدول المنافسات الرياضية في الألعاب المختلفة.

- 2074

طالب وطالبة يشاركون

في انطلاق النسخة

السابعة اليوم،

ويتنافسون في

سبع رياضات مختلفة

موزعة على أربعة

مواقع بإمارة دبي.