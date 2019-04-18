7 رياضات في النسخة السابعة من الأولمبياد المدرسي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة 2074 طالباً وطالبة في سبع رياضات مختلفة، تنطلق بعد غد وتستمر حتى الرابع من مايو المقبل، ضمن فعاليات شهر التميز الرياضي.

وتستضيف المنافسات أربعة مواقع، تتمثل في مجمع حمدان الرياضي الذي يحتضن فعاليات السباحة، بينما تقام ألعاب القوى بنادي ضباط الشرطة بدبي، كما تستضيف صالة الحديبية ألعاب الجودو والريشة الطائرة والقوس والسهم، وصالة أسماء بنت النعمان منافسات المبارزة والتايكواندو.

وستشهد النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي مشاركة أصحاب الهمم على هامش المنافسات الطلابية، من خلال تقديم عروض منوعة، بهدف دمجهم مع أقرانهم في أجواء رياضية تسودها روح التحدي والمنافسة الشريفة.

من جهته، أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة رئيس المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، طلال الشنقيطي، أن اللجنة تستكمل المسيرة التي بدأت منذ سبع سنوات، بإطلاق أول برنامج رياضي مدرسي يستهدف اكتشاف المواهب الرياضية من طلبة المدارس بمختلف إمارات الدولة، لافتاً إلى أن التركيز الأساسي في النسخة الحالية على الألعاب التي تندرج تحت مظلة المشاركات في دورات الألعاب الأولمبية، لذلك تم اختيار سبع ألعاب في النسخة المقبلة.

وقال الشنقيطي في مؤتمر صحافي، إن النسخة السابعة من مشروع الأولمبياد المدرسي لها أهمية كبيرة، موضحاً: «نحن في تحدٍّ مستمر مع أنفسنا لتقديم الأفضل لأبنائنا الذين نطمح إلى تميزهم، ونتطلع إلى رؤيتهم في مكانة رياضية متقدمة ذات يوم، لترجمة أهداف القيادة الرشيدة التي لا ترضى إلا بالنجاح والتميز، والجميع في المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي يتعاون من أجل الهدف ذاته وهو توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب لممارسة الرياضة، واكتساب مهارات منوعة، وتعزيز مواهبهم بصورة مستمرة، سواء من خلال البطولات التمهيدية التي تسبق الأولمبياد المدرسي أو في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم، المنتشرة في كل إمارات الدولة، وكذلك المحافل المدرسية الخارجية التي تمت إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للمشاركة فيها من خلال بطولات العالم لطلبة المدارس في الألعاب المختلفة».

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، عائشة الصيري، أنه سيتم تنظيم معسكرات خارجية لأبرز الطلاب والطالبات في الأولمبياد المدرسي، في كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا، للاستفادة من المواهب التي ستفرزها النسخة السابعة، وترجمة الهدف الحقيقي من إقامة هذا الحدث الكبير.

وأضافت: «سيشارك الطلاب والطالبات في سلسلة من المحافل الرياضية على المستوى الخارجي بصورة متتالية، عقب انتهاء منافسات برنامج الأولمبياد المدرسي، ومنها بطولة العالم المدرسية لألعاب القوى، وبطولة العالم المدرسية للدفاع عن النفس، إلى جانب عقد مجموعة من المعسكرات التدريبية للطلبة المتميزين خلال الفترة المقبلة».

استقطاب المميزين في الألعاب المختلفة

قال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، صالح بن عاشور، إن استهداف تطوير مواهب برنامج الأولمبياد المدرسي، يعد أهم المبادرات الوطنية التي تستقطب المميزين في الألعاب المختلفة، عن طريق التنقيب المستمر وإجراء الاختبارات اللازمة التي من شأنها توظيف طاقات اللاعب في الاتجاه الصحيح، والحصول على أفضل النتائج الممكنة.

وتابع: «القاعدة التي أسسها الأولمبياد المدرسي ستسهم في تزويد مختلف الألعاب بعناصر واعدة في المستقبل، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا للأولمبياد المدرسي، بأهمية تعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في مراكز متخصصة، بما يخدم مصلحة رياضة الإمارات ويضعها على المسار الصحيح، إلى جانب جعل المدارس قاعدة تتم الاستعانة بها في اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم، والعمل على تطوير مستواهم عن طريق تقديم كل سبل الدعم للوصول إلى الهدف المنشود».

• 4 مواقع تستضيف المنافسات، هي: مجمع حمدان الرياضي، ونادي ضباط الشرطة، وصالة الحديبية، وصالة أسماء بنت النعمان.