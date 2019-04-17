الظفرة يعود لسكة الانتصارات ويتجاوز بني ياس

المصدر: معاذ كمبال -أبوظبي

سجل البرازيلي رومولو دو سانتوس هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء أمام بني ياس ليقود فريقه الظفرة مساء اليوم للعودة لطريق الانتصارات في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكان اخر فوز حققه فريق الظفرة يعود للجولة 17 حينما حصد النقاط الثلاث أمام فريق دبا بعد نهاية المباراة بنتيجة 2-1 لكن الفريق بعدها خسر من الوصل 1-2 وتعادل على أرضه أمام الوحدة بينما خسر في الجولة الماضية بصورة مفاجئة على يد فريق الإمارات في رأس الخيمة بنتيجة 2-3.

ورفع الفريق الذي استضاف مباراة الجولة 21 على ملعبه في منطقة الظفرة رصيده إلى 27 نقطة في حين تجمدت نقاط "السماوي" عند 33 لتتضاءل بذلك فرصته في المنافسة على البطاقة الآسيوية.

وتقاسم الطرفين مجريات الشوط الأول بعد أن اعتمدا على أسلوب مشابه غلب عليه الجانب الهجومي بصورة أكبر وذلك للرغبة المشتركة من الجانبين لتحقيق الفوز فيما حصل أصحاب الأرض على 3 فرص حقيقة خلال الشوط للتسجيل مقابل فرصة واحدة فقط لـ"السماوي" الذي تراجع أدائه في الدقائق الأخير.

وانتظر الظفرة حتى الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف المباراة الوحيد بواسطة لاعبه المحترف البرازيلي رومولو دو سانتوس من ركلة جزاء كان قد احتسبها الحكم عمر آل علي لصالح أصحاب الأرض عقب مخالفة ارتكبها مدافع بني ياس حسن المحرم داخل منطقة الجزاء مع اللاعب خالد باوزير.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني الذي دخله أصحاب الأرض بعقلية دفاعية وهو ما ظهر في استبسال اللاعبين أمام هجمات الضيوف، كما أن مدرب الظفرة الصربي فواك رازوفيتش قام بأجراء تبديلين دفاعيين على حساب الجانب الهجومي بدخول كل من خالد الدرمكي وحمد المزروقي وهو ما منح الفريق صلابة دفاعية مكنته من المحافظة على تقدمه بالنتيجة حتى نهاية اللقاء.