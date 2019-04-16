«المحترفين» تبحث استحداث مسابقة جديدة للاعبين تحت 21 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة دوري المحترفين، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً لفريق عمل المبادرات الفنية التطويرية، حضره رئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالحميد المستكي، والمدير التنفيذي للجنة وليد الحوسني، وأعضاء فريق المبادرات الفنية، للوقوف على الترتيبات الأخيرة للورشة الفنية السنوية التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، السبت المقبل، في أبوظبي.

وتم استعراض المبادرات الجديدة للموسم المقبل 2019-2020، وتشمل: مقترح أجندة الموسم المقبل، وآلية تسجيل ومشاركة اللاعبين في مسابقة تحت 21 سنة، وتثبيت الفئة العمرية لمسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، وآلية مشاركة اللاعبين في مسابقتي كأس الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً، وإيقاف اللاعب بعد الحصول على الإنذار الرابع، ومشاركة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، واستحداث مسابقة جديدة لفئة تحت 21 عاماً.