السماح للمواطنتين فهيمة وحنان بخوض نزالات الملاكمة بالحجاب

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد اتحاد الملاكمة أن لاعبتي المنتخب الوطني للسيدات: فهيمة الفقي وحنان الزيودي، ستشاركان في بطولة آسيا المقررة في تايلاند بالفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، مرتديتين الحجاب، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة السماح للملاكمات المسلمات بارتداء الحجاب أثناء النزالات.

وأفاد اتحاد الملاكمة، في بيان أمس، بأن «بعثة المنتخب ستضم عضو مجلس الإدارة عبدالله العنتلي، والإداري سلطان الحرمي، والجهاز الفني بقيادة محمد مصبح الشبلي، ومساعديه قاسم باروت، وحسان محمدوف، والملاكمين: هزاع الجلاف، وصعب ميزر، وأحمد محسن، وأحمد الشميلي، والملاكمتين فهيمة الفقي وحنان الزيودي».

وتصل بعثة المنتخب إلى بانكوك في تايلاند قادمة من أوزبكستان، بعد ختام المعسكر التدريبي الذي استمر 14 يوماً، وشهد استعدادات بدنية وفنية، ونزالات ودية مع لاعبين من المنتخب والأندية الأوزبكية، لرفع المستوى التكتيكي والفني للملاكمين.

وشدد مدرب المنتخب، محمد الشبلي، على نجاح معسكر أوزبكستان، متوجهاً بالشكر لاتحاد الملاكمة للعمل على إنجاح الاستعدادات، مثنياً على المتابعة الحثيثة لرئيس اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية، عبدالله الزعابي، بتوفير كل السبل والدعم، للاستفادة من المعسكر.

من جهة أخرى، استقبل سفير الدولة في أوزبكستان، محمد حارب المحربي، أول من أمس، لاعبي منتخب الملاكمة للرجال والسيدات، على هامش المعسكر التدريبي للمنتخب، المقام في طشقند استعداداً للبطولة الآسيوية.