بنات الامارات يتألقن في عربية التايكواندو ويحرزن ثلاث برونزيات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اضاف منتخب الامارات للتايكواندو للرجال والسيدات اربعة ميداليات برونزية جديدة لسجل انتصاراته، وذلك خلال المشاركة في البطولة العربية الحادية عشرة للتايكواندو والتي اختتمت امس في المغرب، حيث حقق منتخب البنات ثلاث ميداليات برونزية لكل من مريم الزرعوني بوزن 46 كيلوغرام، ومناهل المخيني بوزن 53 كيلوغرام، وتسنيم الحضرمي بوزن 62 كيلوغرام، بينما حقق اللاعب حسن شبر بوزن تحت 58 كيلوغرام الميدالية الرابعة، وذلك في انجاز مميز لتايكواندو الامارات.

وبالمناسبة اهدى رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيودي الانجاز لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو وللاسرة الرياضية في دولة الامارات العربية المتحدة، للدعم اللامحدود لسموه لرياضة التايكواندو وهو الامر الذي ساهم بتحقيق نقلة جديدة في التايكواندو في الامارات، وهنأ الزيودي اللاعبات واللاعبين الفائزين بالميداليات متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية وبما يليق باسم الرياضة الاماراتية، وذلك من خلال التدريب والاصرار على تحقيق النجاح، مثنيا على الدور البارز لبعثة المنتخب برئاسة الامين العام للاتحاد راشد الخديم وبما ساهم بنجاح المشاركة، ومثنيا على الجهود المميزة التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب باشراف المدرب عبد الله حاتم من خلال الاستعداد المبكر للبطولة والمشاركة بها، وكامل اعضاء البعثة.