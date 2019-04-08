النقبي: حزام الملاكمين المحترفين هدفي المقبل

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أكد الملاكم الإماراتي، ماجد النقبي، الفائز بالميدالية الذهبية لبطولة دبي لمحترفي الملاكمة، التي أقيمت الجمعة الماضية، أن هدفه الحالي هو تطوير تصنيفه الدولي بشكل جيد لينال حزام الملاكمين المحترفين، والتدريب بشكل نوعي مكثف ليتسنى له الارتقاء بمستوييه الفني والذهني، تمهيداً للمشاركة في البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «مازلت في بداية المشوار نحو العالمية، لكني أعمل بجدية للوصول للهدف المنشود، وهو طريق صعب، لكن ثقتي بنفسي عالية لاجتياز كل الصعاب، ولا يوجد شيء صعب في وجود الهمة بالتدريب، وأنا متمسك بأنه لا مستحيل للوصول إلى الهدف المنشود».

وتابع: «تنتظرني بطولة قوية ومهمة ستقام بدبي، في الثالث من مايو المقبل، وأتدرب الآن من أجل الحفاظ على الإنجاز الحالي، وضمن توجهاتي الرئيسة برفع التصنيف الدولي».

وأضاف: «هناك فارق شاسع بين ملاكمة المحترفين والملاكمة المعتادة ممارستها في الدولة، وبالتالي لابد من نشر ثقافة الاحتراف ليتسنى للملاكمين الراغبين في ممارستها معرفة أصولها ومضامينها وصعوبتها أيضاً، ومنها في عدد الجولات التي يشملها النزال ومتابعة الجمهور والتشجيع».