السبت آخر محطات جولات «دبي جونيور ريغاتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسدل الستار، السبت المقبل، على فعاليات بطولة دبي جوينور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة للناشئين، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحلة جديدة، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018-2019، بإقامة منافسات الجولة الرابعة والختامية.

وتقام الفعاليات، يوم السبت المقبل، بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية «دوسك»، أمام شواطئ جميرا، بمشاركة عدد كبير من الأندية البحرية والأكاديميات المتخصصة في هذا المجال، من بينها فرق: نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي رأس الخيمة للشراع، ونادي الحمرا في رأس الخيمة، ونادي دبي للقوارب الشراعية. ويتنافس على ألقاب الجولة الرابعة والختامية المرتقبة، السبت المقبل، ما يزيد على 40 متسابقاً ومتسابقة سيتنافسون على ألقاب أربع فئات، هي: ليزر 4.7 ناشئين وناشئات، واوبتمست صغار للجنسين. وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن استراتيجيته لدعم الفئات الناشئة، قد نظم ثلاث جولات ضمن بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة للناشئين، منذ بداية الموسم الحالي 2018-2019، أسهمت في إيجاد نخبة من نجوم المستقبل لهذه الرياضة، خصوصاً في تأسيس مواهب متميزة.