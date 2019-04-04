مفاجأة مجانية بانتظار جماهير مانشستر يونايتد في الإمارات

المصدر: معاذ كمبال – دبي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، أن مشجعي الفريق في الإمارات سيكونون على موعد مع الحدث المجاني الذي سينظم لأول مرة في الدولة يوم 28 أبريل الجاري والذي يهدف إلى جمع مشجعي الفريق حول العالم في مدينة دبي ضمن فعالية "أحب اليونايتد".

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، إن الفعالية ستقام في "soho beach" بمضمار ميدان على هامش المباراة المهمة التي ستجمع الفريق بمنافسه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أنها المرة الأولى التي ستقام فيها مثل هذه الفعالية في الإمارات كما ستشهد لأول مرة ربط الحدث رقميًا بحفلات مشاهدة المشجعين في جميع أنحاء العالم التي تستضيفها أندية النادي الرسمية والشركاء التجاريين وأن ذلك سيسمح لمشجعي الفريق البالغ عددهم 659 مليون بمشاركة شغف النادي مع بعضهم البعض.

وذكر النادي الإنجليزي أن حضور الفعالية سيكون بشكل مجاني ولكن يتطلب التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للنادي من أجل الحصول على تذكرة الدخول قبل يوم 17 أبريل الجاري، على أن يتم بعدها السحب بصورة عشوائية لاختيار الفائزين بالتذاكر واخطارهم عبر البريد الالكتروني يوم 22 من الشهر.

وبحسب البيان فإنه سيكون بمقدور الجماهير العاشقة للنادي الإنجليزي الالتقاء وجهاً لوجه مع سفراء الفريق في الفعالية المكونين من اللاعبين السابقين للفريق يتقدمهم دينيس إيروين وأندي كول ودوايت يورك والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال العضو المنتدب للمجموعة مانشستر يونايتد، ريتشارد أرنولد للموقع الرسمي للنادي: "لقد حققت فعالياتنا الدولية نجاحًا كبيرًا على مدار الأعوام السبعة الماضية، حيث حضر الآلاف من المعجبين كل حدث، نحن توقع أن يكون يحظى #ILOVEUNITED في دبي بنفس القدر من الشغف ونتطلع إلى نقل بعض الإثارة من أولد ترافورد إلى دبي وإلى أنصارنا في جميع أنحاء العالم".