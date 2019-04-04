«الشارقة الرياضي» يطلق بطولة الألعاب الجماعية بمشاركة 440 لاعباً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، الإثنين الماضي، بطولة الألعاب الجماعية الثانية، التي ستستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 440 لاعباً، تشمل فئات الصغار والأشبال والبراعم في منافسات كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، من أندية الذيد والبطائح ومليحة وخورفكان والمدام وكلباء والشارقة ودبا الحصن، بهدف توفير فرص أكثر للتنافس والاحتكاك بين الأندية واللاعبين، وتمكين خبراء الألعاب الجماعية من تقييم المستوى الفني للاعبين والفرق والمساهمة في تطويرها بدنياً وفنياً، وتعزيز نشاط الأندية وتحديد قائمة اللاعبين المميزين، لوضع برنامج تدريبي وتكوين منتخبات في كل لعبة.

ويتنوع النشاط بين تدريبات اللاعبين المميزين ودورة ثلاثية وتدريبات مشتركة للفرق، من خلال 22 مباراة في كرة اليد، و12 مباراة وثلاثة تدريبات مشتركة في كرة السلة، و10 مباريات وخمسة تدريبات في كرة السلة، تقام على أربع صالات رياضية بأندية مليحة والذيد وخورفكان وكلباء.

من جانبه، أشار الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، إلى أن البطولة تقام على غرار بطولة إجازة الشتاء، وذلك من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة وتطوير الألعاب الجماعية.